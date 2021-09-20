兩個月前，該還沒多少人認識這名字：拉度簡露（Emma Raducanu），以十八歲之齡奪美國公開賽冠軍後，營銷界人士笑說，她該快快改個官方中文名了，她在中國商機無限。

的確，女網壇上，繼莎拉波娃後，多年沒有出產這樣甜心的天才少女級球手了。她一半華裔血統，母親來自瀋陽，此前多次到中國東北探親和交流（網上有她和中國後生仔打乒乓球的短片，也有同練網球），又懂得講普通話（只口語，不能寫讀中文），短片晒出的中文被評為帶東北音，陽光活潑，今年A-Level考獲兩個A，怎樣看來，完全就是最理想的媒體和體育界新寵兒，意味着有無限量的代言及活動潛力經濟，甚至乎早已上了《Vogue》雜誌的訪問拍攝，及簽了娛樂經理人公司IMG，有Nike和Wilson兩家贊助。

一如所料，中國媒體報道中，強調出她華裔身份，引述她視李娜作偶像，以及母親的華人身份給她的自信這些話。總體看來，這些角度，都可作為中國在國際重塑華人形象的有利材料。雖然在英國媒體中，更多注重的是多元文化背景給到她的成長經驗（分工是羅馬尼亞裔父親較推進女兒的網球訓練，華人母親則關注她的學業成績）。

內地營銷界看中的，當然是她的中國親和性，再加上現在內地名人明星的「信譽」往往有危機，對比Emma Raducanu的乾淨背景，就顯得人人受落。在這不要有太多洋化偶像的敏感時刻，主旋律可視她為半個華人，定能吸引到更多其他中國牌子的合作邀約。

美網決賽中，還有另一個題外趣聞。話說央視直播中，觀眾席上見到置身賣盤話題中的SOHO中國創辦人潘石屹和張欣，此前傳他倆在脫手中國事務，套現撤出。風眼中的名人，原來已身在美國。