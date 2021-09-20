Jenny問：「經常聽同事說白飯容易致肥，不宜多吃，應要選小米、紅米、糙米等。」我反問：「你試想，白飯含脂肪或油份嗎？」她皺眉頭疑惑地答：「照計……白飯不含脂肪吧！」我說：「對！白飯脂肪量為零，何來致肥？」

Jenny不好意思反駁我，卻又不敢完全相信，續說：「但……的確很多人說白飯會致肥，說它甚麼升糖指數高！」

我解釋：「沒錯！白飯屬高升糖食物，意思是進食後，它在人體消化及吸收的過程中，血糖會迅速上升，然後又迅速下降，或導致血糖大升大跌，不利血糖控制；加上消化時間較短，白飯的飽肚感相對較低。」

她回應：「這樣看來，白飯的確不宜多吃？但我老公和兒子都十分抗拒多穀米的粗糙口感，事實上，我也不太喜歡。」我笑說：「你照常吃白飯吧！」

單吃白粥、白麵包、白饅頭等高升糖食物，的確容易令血糖飈升；但一般我們不會只吃白飯，而不吃其他餸菜，同一餐中，肉類的蛋白質、蔬菜的纖維，甚至烹調時加入的油份，在腸道中均會延長整體食物的消化時間，延緩白飯令血糖上升的速度及水平。

簡單來說，只要一餐同時進食其他低升糖或高纖維的食物，就不成問題。不過，當然要控制每餐分量，不然仍有致肥危機。以成年女士為例，一餐建議可進食約一碗飯，男士平均約進食一碗半分量，但亦要視乎個別情況，例如活動量較大的人，進食分量需求亦應較多；要控制血糖的人士，亦應根據自己情況而定。

「原來如此！我同事經常揶揄我還在吃白飯，我前天便特意到超市買了一包日本產十六穀米！」Jenny說。

「多穀米並非所有人都適宜進食，尤其對於腸胃功能欠佳、容易胃氣脹、胃痛或有胃酸倒流的人士，進食過量纖維的話，反會容易造成不適。」