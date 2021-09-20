《血液狂想曲2——血液的抗爭與救贖》這書好看，作者是醫生，筆名「史丹福」，現於公立醫院血液化驗室工作。我見過其廬山真面目，年輕而熱誠，希望透過寫作將醫學常識普及化、生活化和趣味化，難得的是，理科生竟然喜歡寫作，文筆流暢亦簡潔。書裏講解很多與血液有關的病理知識和最新療法，如：血癌、淋巴癌、骨髓病、血友病、血栓塞、旅行血栓塞、愛滋病等。倘若醫生沒有狂想血液的研究熱情，是寫不出「血液狂想曲」的。

而我最喜歡和欣賞的，是史丹福收集了很多有關血液的故事，非常有趣。例如，講及深層靜脈栓塞和肺栓塞的問題時，他從美國網球名將莎蓮娜威廉絲「細威」開始說起，原來她有好幾次差點命喪血栓塞，而當她懷孕時又再度得了肺栓塞，最後醫生出了一招，方能保住母子平安。又如英國國王亨利八世，以殘暴（共殺了七萬二千人）和荒淫見稱，但原來，他年輕時性格平易近人、熱愛運動和藝術，被視為好國王的材料，後來性情大變的原因眾說紛紜，最新的說法是來自《The Historical Journal》2010年刊登的學術文章，作者們推測亨利八世的轉變，或因擁有一種獨特的血型（K陽性血）所引起的。

除了人物外，史丹福也敘述了很多與歷史有關的血液故事。譬如，治療血癌的化療藥物，是從芥子氣這種在第一次世界大戰德軍用來殺人無數、毒性甚強的化學武器演化而來的。最初用來治淋巴癌的化療藥物，就是把芥子毒氣的硫原子改成氮，而現時也有很多化療藥物，是從芥子氣分子改良而產生的。這些故事都會令讀者更了解西醫系統和思維裏，是如何看待和處理血的種種問題。

讀畢此書，會感受到作者對血的理解，不僅是從病理學着手，還貫通了歷史、社會、人文、文化等角度切入，從而殺出了這條「血」路，把本是屬於很專業的知識，平易近人地帶到普羅大眾眼前，是讀者的福氣。血液的抗爭與救贖是漫漫長路，但只要有燈就有人，長路自會不熄不滅。