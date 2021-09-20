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日本著名酒類網店酒虎 首設荃灣Pop Up店

副刊版 2021/09/20

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日本最大規模酒類網店之一的酒虎，有超過200款的熱門名酒至稀有酒款，一鍵下單，即由日本直送府上。今年更首次於荃灣的R1食品店設Pop Up Store，方便香港朋友即時選購優質清酒，R1的顧客亦可享酒

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欄名 : 新鮮熱辣

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