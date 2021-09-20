西苑推出日本鳥取和牛美食節

名種和牛如松阪牛、神戶牛、近江牛、宮崎縣的尾崎牛與宮崎牛、飛驒牛、鹿兒島黑毛和牛等等，大家都早已吃得多，但鳥取和牛又不知大家是否嘗試過？

位於日本本州西南部的鳥取縣（Tottori），是全日本最早於

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