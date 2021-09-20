灣仔The Hari Hong Kong餐廳Lucciola 首推周日Brunch嘗意國風味菜 副刊版 2021/09/20 分享： 去年底在灣仔落戶的The Hari Hong Kong酒店，其一樓的意大利餐廳Lucciola Restaurant & Bar於上周日推出全新的Brunch體驗，由來自意大利皮埃蒙特的主廚 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 西苑推出日本鳥取和牛美食節 今日 西苑推出日本鳥取和牛美食節 日本著名酒類網店酒虎 首設荃灣Pop Up店 今日 日本著名酒類網店酒虎 首設荃灣Pop Up店 10歲小廚神 首次擔任《煮戰》評判 棄保哥被詠儀靚靚飯盒吸引 2021/09/18 10歲小廚神 首次擔任《煮戰》評判 棄保哥被詠儀靚靚飯盒吸引 東涌世茂喜來登酒店采悅軒 推出多款秋季菜式 2021/09/17 東涌世茂喜來登酒店采悅軒 推出多款秋季菜式 台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」 2021/09/17 台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」 香港 服務 酒店 美食 菜式 意大利 灣仔 甜品 蛋糕 海鮮