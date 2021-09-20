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灣仔The Hari Hong Kong餐廳Lucciola 首推周日Brunch嘗意國風味菜

副刊版 2021/09/20

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去年底在灣仔落戶的The Hari Hong Kong酒店，其一樓的意大利餐廳Lucciola Restaurant & Bar於上周日推出全新的Brunch體驗，由來自意大利皮埃蒙特的主廚

...

欄名 : 新鮮熱辣

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