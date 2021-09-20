疫後工種模式轉變 成新世代機遇

世界經濟論壇在本月20至23日舉行「可持續發展影響高峰會」，今年重點議題是如何在疫情下支援年輕世代、婦女，及被邊緣化的社群--大會認為各國政府應與企業聯手，掀起一場技能轉型革命（Reskilling revolution），具體內涵是在未來10年讓10億人接受技術轉型教育或培訓，從而為他們帶來待遇更好、又更切合未來需要之工作。

英職位空缺升 失業人數卻反增

值得留意的是，疫情對職場及經濟環境的影響，與許多政府原先估計有很大落差。例如在英國，經濟並非全面收縮，反而是快速反彈，職位空缺比率較疫情前上升約2成，可是失業人數亦同時較疫情前多近25萬人，也就是俗語所云「有工無人做，有人無工做」。為應對這情況，英國政府立即增加「求職教練」（Work Coaches）的人數多一倍至約2.7萬人，總人數較2008年金融海嘯那次更多。這些Work Coaches會因應求職者之個人情況，提供工作配對建議，或是安排「技能提升」（upskilling）培訓，讓他們融入新興行業之中。

美國整體就業狀況也與英國相若，出現大量職位空缺，卻找不到合適技術人才；乃至有分析指，若情形繼續惡化，勢將削弱總統拜登（Joe Biden）的「萬億基建大計」可帶來的正面經濟成果。

此外，美國有智庫近期發表「探討教育作為投資之回本指標」的研究報告，就逾3.7萬個學位課程、約650萬學生畢業後兩年之入息中位數，與疫情前所能賺取的收入比對，以評估哪些課程和相關技能最切合僱主需要。

專家認為，要解決目前職位與人力資源在供求方面的落差，關鍵在於為擁有嶄新技術之年輕世代提供更多經驗，尤其需要加快畢業生融入職場的速度，藉此鼓勵企業進行結構性轉型。事實上，許多僱主都知道必須引入新生代員工，透過他們對科技的認知和技能，以迎合未來市場需求，但礙於他們實戰經驗不足，故往往不敢貿然聘用；部分企業或會訂定較長試用期作觀察，可是這樣又會令有實力的新人卻步，可謂相當矛盾。

因應疫情下的職場狀況，不少專上學府決定擔當橋樑角色，同時為僱主和畢業生提供誘因，目標是讓新畢業生盡快獲取工作經驗，透過發揮自己的技能，換取企業的信任，宏觀而言便能夠推動整體經濟盡快復甦。

大學當橋樑 配對僱主畢業生

事實上，其中一個成功例子正正就在香港：城市大學自去年至今共撥款1,800萬元，推行一個相當創新的校企合作「職位配對」（job matching）計劃：參與的僱主一旦聘請該校畢業生，校方便從配對基金向企業提供該職位薪金之三分一作資助，上限為每人每月6,000元，最長為期3個月--換言之，城大這個計劃是要降低企業聘用新人的入門門檻，讓其畢業生可以有3個月時間證明實力之餘，亦同時看看工作環境能否發揮自身所長。疫情下，此計劃已獲多間大型本地及跨國公司支持，牽涉產業層面廣泛，包括建築測量、設計及工程、藝術管理、電訊、地產、銀行金融、法律、會計、醫療、教育、市場銷售、公用事業、再工業化培訓等。

當然，全球大勢既然是以「求職教練模式」作針對性支援，故上述計劃亦已為畢業生提供一對一就業諮詢服務，除典型的撰寫求職信及履歷校閱外，重點是以「職涯規劃」角度提供專業意見，為新生代作全方位的心理準備，目標是提升個人技術，以增強自身於未來的競爭力，而非單純訓練面試技巧；配合他們的科技認知水平，最新職位空缺資訊也會透過手機發放予畢業生。

疫後工作性質變化 4大趨勢

從解困角度，下一個問題必然是：將來到底需要甚麼技能去應對新出現的工種？麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute）今年初就此發表題為《疫後未來工作》之調查研究，探討未來10年工種及工作性質有何變化，當中令人震驚之發現及預測是，成熟經濟體中每4人便有1位需要在2030年前轉換工種，也就是即使留在同一行，亦會做與現時截然不同的工作--這個發展方向固然會令部分中產階層的中年人感到很憂慮，但換個角度，卻是剛剛或準備投入職場的新生代之佳音。麥肯錫的研究尤其強調以下4大趨勢：

1）遙距教育--遠程視頻教學原本是新冠疫情下的權宜之計，可是過了一年多以後，今天有些教師已做到「人機合一」，乃至以混合模式提升教學效果。傳訊學者Joseph Walther把以科技溝通的模式稱為「超人際互動」（hyperpersonal interaction），是未來銷售工作及服務顧客不可或缺的技能。

2）影像世界--因應視頻教學的進一步普及，視像溝通的需求在不同行業持續激增，故此攝影、電腦繪圖、剪接及其他後期製作，亦有可能變成猶如打字般的基本技能。

3）人口老化--發達國家未來10年面對的最大挑戰是嬰兒潮世代老化，醫療保健需求肯定急升，如何善用科技降低照顧服務（caring services）之厭惡程度至為關鍵，而未來必定有為數不少的人力資源用於為長者提供貼身服務。

4）綠色能源--氣候變化危機迫使各國政府進行能源改革，潔淨能源的管理與維修工作（如風力發電場）估計需要大量勞動力，亦因而衍生出勞動力市場改革。

報告也有因應中國至2030年的人力市場需求進行評估，預計法律顧問、STEM專業（科技、工程及運算法專才）、護理照顧，以及顧客服務最為「渴市」，值得所有願意融入大灣區的新生代留意。

▲ 城大為學生提供職業輔導及配對，同時為僱主和畢業生提供誘因，目標是讓新畢業生盡快獲取工作經驗，透過發揮自己的技能，換取企業的信任。（城大提供圖片）