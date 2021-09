打招呼講Hello 此字何來「知道冇」

上星期談到白色(white),和一些有關「白色的誤會」,令我想起很多人對卡通形象Hello Kitty的誤會。她由日本Sanrio公司在70年代推出,Hello Kitty並不是真名,真名是Kitty White,生於英國一個家庭,父親叫George White。她亦不是貓,而是人,她本身也有一頭寵物貓叫Charmmy Kitty。

今天本文並非談kitty,或者再說white,剛巧昨天9月19日是「國際海盜模仿日」(International Talk Like a Pirate Day),令我想講一吓大家都用的英文字「Hello」,究竟是怎樣來的?

一講起海盜,相信很多人立即聯想起尊尼狄普(Johnny Depp)的電影《魔盜王/加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)系列,或者日本最強漫畫《海賊王ONE PIECE》。無論你是《魔盜王》抑或《海賊王》粉絲,都可以在這天穿上海盜服飾,又或模仿海盜的口音說話,高呼:「Ahoy!matey!」意思是:「喂!老友!」。Johnny Depp在《魔盜王》中經常這樣與人打招呼,而不是說「Hello」。

「國際海盜模仿日」自1995年開始,由兩名美國人John Baur和Mark Summers開玩笑地發起,專欄作家Dave Barry協助推廣,於是有了向海盜致敬的節日,大家開開心心過一天,有人還藉機搞慈善籌款。為甚麼是9月19日?是Mark妻子的生日,方便記而已,不過據說已變了前妻。模仿海盜貪過癮,海盜不以「Hello」打招呼的確真。

今天在英語世界,拿手機接來電會講「Hello」,見到朋友也會說聲「Hello」、「Hi」。「Hello」這個詞,並非英語世界從一開始的問候語。說來有點驚訝,在英文大約1千年歷史中,Hello只是在150年前左右才開始被使用。反而,「Ahoy」歷史更耐,有說至少比Hello早100年,源自荷蘭話「Hoi」,意思和後來的Hello一樣,作為問候語,是行船的人彼此打招呼用的。

根據英語字典,Hello是由Hallo或「Hollo」等字演變而來。在中世紀未有這些字之前,古英語(Old English)中問候或稱呼語是「Hail」,它源自今天德語的古語,日耳曼語系。古英語中,寫成「Hagol」或「Haegl」,或其他串法都有。

愛迪生建議 接電話講Hello

直至17世紀,莎士比亞採用,就逐漸統一為「Hail」,例如「Hail to your Grace」,類似尊敬的陛下您好的意思。有講法說,中世紀疾病橫行、戰爭肆虐,兩人見面打招呼,均希望對方健健康康,大家完整無缺。故此問候人的「Hail」,同源詞根的單詞也包括Health(健康)、Heal(治癒,恢復健康)、Whole(整個、完整無缺)之類。

另外,古時向人講「Hail」時,不少是大聲嗌的,例如在馬背上、河流對岸又或者塔樓上,於是不難想像會出現不同變音,但都是同一個意思,例如Hallo、Hollo、halloa......不過它們作為問候語,並非普羅大眾都常用。後來19世紀初,Hello開始有文字記載,同樣還不是人人皆用,作用也不一定問候,可表示驚奇如「Hello!What do we have here?」

Hello成為今天全世界的常用語,是在一種發明出現之後--電話。首先,有些人可能又誤會,需要搞清楚,愛迪生(Thomas Edison)並沒有發明電話,發明電話的是貝爾(Alexander Graham Bell),但愛迪生改良了發明,成功推出市場。接電話講Hello,是愛迪生的建議,覺得聽起來響亮,電話中兩頭的人都聽得清楚。而他的對手貝爾則主張用「Ahoy」,結果明顯一場空,原因是美國各地陸續裝設愛迪生改良的電話機,電話簿亦面世,裏面教人如何用電話時,推薦用Hello來作問候,久而久之,愛迪生像拿了Straight Flush同花順,世界得出conclusion,「Hello」成為了標準。

大家有否這種感覺,我們每天向人講Hello,都是一種tone調,機械式,沒有感情的,可能因為已經麻木了。不如下次試吓添加一些感情,開心一些,稍為抑揚頓挫?話說西方有人為「HELLO」5個英文字母,當作縮寫配上了全寫,成為「Help Everyone and Let Love Others」,或者「Happy Enthusiastic Love Life Olways」,大家可以咀嚼。

▲ 西方有人當「HELLO」為縮寫,配上了全寫:「Help Everyone and Let Love Others」,或者「Happy Enthusiastic Love Life Olways」。