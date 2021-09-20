打招呼講Hello 此字何來「知道冇」

上星期談到白色（white），和一些有關「白色的誤會」，令我想起很多人對卡通形象Hello Kitty的誤會。她由日本Sanrio公司在70年代推出，Hello Kitty並不是真名，真名是Kitty White，生於英國一個家庭，父親叫George White。她亦不是貓，而是人，她本身也有一頭寵物貓叫Charmmy Kitty。

今天本文並非談kitty，或者再說white，剛巧昨天9月19日是「國際海盜模仿日」（International Talk Like a Pirate Day），令我想講一吓大家都用的英文字「Hello」，究竟是怎樣來的？

一講起海盜，相信很多人立即聯想起尊尼狄普（Johnny Depp）的電影《魔盜王／加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列，或者日本最強漫畫《海賊王ONE PIECE》。無論你是《魔盜王》抑或《海賊王》粉絲，都可以在這天穿上海盜服飾，又或模仿海盜的口音說話，高呼：「Ahoy！matey！」意思是：「喂！老友！」。Johnny Depp在《魔盜王》中經常這樣與人打招呼，而不是說「Hello」。

「國際海盜模仿日」自1995年開始，由兩名美國人John Baur和Mark Summers開玩笑地發起，專欄作家Dave Barry協助推廣，於是有了向海盜致敬的節日，大家開開心心過一天，有人還藉機搞慈善籌款。為甚麼是9月19日？是Mark妻子的生日，方便記而已，不過據說已變了前妻。模仿海盜貪過癮，海盜不以「Hello」打招呼的確真。

今天在英語世界，拿手機接來電會講「Hello」，見到朋友也會說聲「Hello」、「Hi」。「Hello」這個詞，並非英語世界從一開始的問候語。說來有點驚訝，在英文大約1千年歷史中，Hello只是在150年前左右才開始被使用。反而，「Ahoy」歷史更耐，有說至少比Hello早100年，源自荷蘭話「Hoi」，意思和後來的Hello一樣，作為問候語，是行船的人彼此打招呼用的。

根據英語字典，Hello是由Hallo或「Hollo」等字演變而來。在中世紀未有這些字之前，古英語（Old English）中問候或稱呼語是「Hail」，它源自今天德語的古語，日耳曼語系。古英語中，寫成「Hagol」或「Haegl」，或其他串法都有。

愛迪生建議 接電話講Hello

直至17世紀，莎士比亞採用，就逐漸統一為「Hail」，例如「Hail to your Grace」，類似尊敬的陛下您好的意思。有講法說，中世紀疾病橫行、戰爭肆虐，兩人見面打招呼，均希望對方健健康康，大家完整無缺。故此問候人的「Hail」，同源詞根的單詞也包括Health（健康）、Heal（治癒，恢復健康）、Whole（整個、完整無缺）之類。

另外，古時向人講「Hail」時，不少是大聲嗌的，例如在馬背上、河流對岸又或者塔樓上，於是不難想像會出現不同變音，但都是同一個意思，例如Hallo、Hollo、halloa......不過它們作為問候語，並非普羅大眾都常用。後來19世紀初，Hello開始有文字記載，同樣還不是人人皆用，作用也不一定問候，可表示驚奇如「Hello！What do we have here？」

Hello成為今天全世界的常用語，是在一種發明出現之後--電話。首先，有些人可能又誤會，需要搞清楚，愛迪生（Thomas Edison）並沒有發明電話，發明電話的是貝爾（Alexander Graham Bell），但愛迪生改良了發明，成功推出市場。接電話講Hello，是愛迪生的建議，覺得聽起來響亮，電話中兩頭的人都聽得清楚。而他的對手貝爾則主張用「Ahoy」，結果明顯一場空，原因是美國各地陸續裝設愛迪生改良的電話機，電話簿亦面世，裏面教人如何用電話時，推薦用Hello來作問候，久而久之，愛迪生像拿了Straight Flush同花順，世界得出conclusion，「Hello」成為了標準。

大家有否這種感覺，我們每天向人講Hello，都是一種tone調，機械式，沒有感情的，可能因為已經麻木了。不如下次試吓添加一些感情，開心一些，稍為抑揚頓挫？話說西方有人為「HELLO」5個英文字母，當作縮寫配上了全寫，成為「Help Everyone and Let Love Others」，或者「Happy Enthusiastic Love Life Olways」，大家可以咀嚼。

▲ 西方有人當「HELLO」為縮寫，配上了全寫：「Help Everyone and Let Love Others」，或者「Happy Enthusiastic Love Life Olways」。