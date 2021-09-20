MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 行政人員版 2021/09/20 分享： 據外媒MacRumors最新報道，三星（Samsung）已開始生產14吋及16吋OLED屏幕，可能應用於蘋果（Apple）新MacBook Pro系列。如果新MacBook Pro系列採用OLED屏幕 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟Office 2021 下月5日登場 今日 微軟Office 2021 下月5日登場 微軟「免密碼帳號」 可選其他驗證方式 2021/09/17 微軟「免密碼帳號」 可選其他驗證方式 Apple Watch S7 新鍵盤恐被控抄襲 2021/09/17 Apple Watch S7 新鍵盤恐被控抄襲 Switch開放更新 直接配對藍牙耳機 2021/09/16 Switch開放更新 直接配對藍牙耳機 Razer打機手指套 吸汗點按觸控更準 2021/09/16 Razer打機手指套 吸汗點按觸控更準 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Samsung MacBook 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Lenovo Dell