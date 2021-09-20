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MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕

行政人員版 2021/09/20

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據外媒MacRumors最新報道，三星（Samsung）已開始生產14吋及16吋OLED屏幕，可能應用於蘋果（Apple）新MacBook Pro系列。如果新MacBook Pro系列採用OLED屏幕

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欄名 : 科技新知

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