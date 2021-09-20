微軟Office 2021 下月5日登場 行政人員版 2021/09/20 分享： 微軟（Microsoft）宣布，將於下月5日推出Microsoft Office 2021，並登陸Windows和macOS。微軟亦將同步為無法經常更新Office的組織，包括政府部門、軍事單位，以及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 今日 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 微軟「免密碼帳號」 可選其他驗證方式 2021/09/17 微軟「免密碼帳號」 可選其他驗證方式 Apple Watch S7 新鍵盤恐被控抄襲 2021/09/17 Apple Watch S7 新鍵盤恐被控抄襲 Switch開放更新 直接配對藍牙耳機 2021/09/16 Switch開放更新 直接配對藍牙耳機 Razer打機手指套 吸汗點按觸控更準 2021/09/16 Razer打機手指套 吸汗點按觸控更準 商業 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft Microsoft Windows Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint 服務 人工智能