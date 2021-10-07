只靠持有現金應對通脹加本地不穩市況？一文為你簡介全球投資機會

香港人大多熟悉中港股市，故此投資比例側重港股及A股，但面對連串不明朗因素，正是分散投資的好時機。全球經濟從谷底反彈帶動通脹，只持有現金將導致購買力被蠶食，失去機會為資本增值。很多人第一時間想到美股，雖然美股持續創新高，但由於美國通脹數字已超越預期目標，聯儲局有可能於11月開始縮減買債，美股上升動力有可能放緩。有見及此，此文特意簡介在美股以外，環球市場中值得注意的投資機遇。

亞歐市場的尋覓機會

台灣股市在過去一年也有不俗表現，當中台股受惠於晶片荒帶動，與半導體行業有關的台企股價有顯著升幅，而半導體需求不斷上升，台灣股市繼續有增長動力。至於東南亞市場，包括新加坡、印尼、菲律賓和泰國，由於對半導體及的結構性數碼需求殷切，同樣帶動各個股市上升。

值得留意的還有歐元區。歐元區經濟同樣於谷起反彈，但歐洲央行立場較美國聯儲局「鴿派」，強調短暫超出預期目標的通脹數字，不會妨礙維持低息政策。在這個環境下，歐洲股市有機會繼續有上升空間。

以優質固定收益資產對沖通脹

無論是美國聯儲局繼續現有的每月買債規模，還是準備「收水」，早前為救經濟大印銀紙，手持現金不斷貶值似乎是公認事實。假如想以投資抗通脹，可以留意優質的美國或亞洲高收益債券，透過平衡管理風險、動態策略調配，有助把握經濟增長下的收益機遇。

隨着全球經濟陸續復甦，企業盈利提高，企業債券違約率下跌，風險也較之前低。高收益債券一般風險及波動性較股票低，且有穩定派息，而眾多地區之中，亞洲高收益債券息率較為吸引，高於存款利率及高評級債券，加上可受惠於區內經濟及投資需求增長，值得希望穩定收息的穩健型投資者考慮。

想滿足以上不同的對沖選項，基金是較簡單的選擇，可從個別行業、國家或地區整體考量，多元化配置投資策略。市場上的基金產品均有涉獵美國、歐洲及亞洲股市，以至高收益債券市場，但要留意的是，基金產品是以投資者追求長期回報為目標作假設，即使短期價格出現波動，長遠來說價值仍然有機會上升。投資者切記要衡量自身實力及流動資金需要，以免被短期價格波動影響投資情緒甚至日常財政所需。

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投資涉及風險。此資料並非及不應被視為買賣任何理財產品的要約，亦不應被視為投資建議。您應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資產品。以上服務受條款及細則所約束。

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