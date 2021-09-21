內地影視綜的「清朗行動」帶起演藝圈的業態轉變，爭議不少。一個是持證上崗的問題，另一個是因應而出的新興熱門服務：藝人風險評估。

據新規例，當演藝經紀人和節目主持人，都要「領牌」（通過資質檢定），確保在政治、個人操守和各種背景查核上，都忠誠可靠，無不良影響，更沒有犯法，等如變相的持證上崗。特別指出是，對主持人的規定，看來是差不多和媒體從業員看齊（內地正規媒體業者向來都需通過類似測試，特別是新聞媒體）。

可是正如賈樟柯所言，演員方面就好難做到滿足這種考核，因為以他的作品為例，好多時起用的都是素人，這才能演活那種真實生活感，叫這些素人演員如何去拿這種「演員牌照」？並且，考些甚麼？如何考？認證資質可保留多久等等，都很難說。

正當未來新演員不肯定能否入行，現有的明星也被盯實，因為自從「清朗行動」開始，演藝人的背景調查變成一樣風險管理，令藝人風險評估服務吃香。這服務簡單來講，就是收集藝人的網上大數據進行分析，評估其言論、朋友圈、形象、新聞、流量等「正確性」，甚至他們家人朋友的圈子都要查。所依的標準，當然是現今內地的政治正確、德行操守以至法律把關，然後將評估結果給到相關製作公司或想合作的牌子，作出預警。有了這評估之後，各合作單位可自行決定，是否還起用某些藝人。

這種滴水不漏，連審美都要理的管制及審核，無疑令行內人提心吊膽，但於市場考慮而言，卻可能只得無奈接受。因為真是出現了不少天價成本拍製完畢，卻上片無期的影視作品，如何不叫投資者心寒？而真正的擔心是，這樣強化規管的結果，原本已狹窄的創作空間不知還剩多少？