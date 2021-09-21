疫情緩和後，各行各業好像趕着追回那些流失了的日子。這種狀況，不難在戰友的飲食日記中發現。

我看着嘉恩的日記，早餐吃過兩片麵包，中午就是一個飯糰，晚上吃好一點，樂見有一碟菜芯、一碗烏冬和少許肉片。我提醒她：「飲食不能草草了事。」她說：「沒辦法，工作忙得很。」我說：「明白的，但當健康出現問題時，要處理就很不容易。」

她擔心地問：「我這樣食，會有甚麼問題？」我坦白說：「脫髮。」

她拿出手機，左右照照自己的秀髮：「你也看得出嗎？」

「放心，並非說你現在有這個問題，而是，若不注重營養素的攝取，問題便會一個一個跑出來，首當其衝，會是頭髮。」我頓了頓，續說：「蛋白質或肉類的攝取，絕不能過少的，普通成年人，以體重計算，每一公斤最低需求是零點八克，換言之，好像你有一百四十三磅（即六十五公斤）的，便需要五十二克蛋白質。以食物分量的角度換算，一杯脫脂奶有八克蛋白、一件雞排有二十一克、一細罐的水浸吞拿魚十四克、一隻雞蛋有七克等，蛋白質是人體的構成部分，無論外觀上的皮膚頭髮指甲，內在的免疫系統的血液及抗體等，均需要蛋白質。」

她問：「聽人說不要吃太多肉。」我說：「沒錯，並非吃太多，是適量。我們不是食肉獸，肉類不是我們營養及能量的主要來源，我家三頭貓才是不折不扣的真食肉獸。」

「遵命，我會依足你建議餐單的分量吃。」她點點頭說道。