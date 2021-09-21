人類對月亮一直有美麗遐想，關於月亮的詩和故事遠多過太陽。中國就特別有個中秋節，大家齊齊觀賞和紀念月亮，數中華民族最浪漫情懷之體現，莫過於此。但現代人生活忙碌，大部分人只記得中秋節前，一定要買月餅和安排過節晚飯，至於節日起源，或已渾忘。

友儕相聚，品嘗月餅，忽有人問：「中秋節有個嫦娥，但早已忘記她為何奔月搞到孤伶伶咁傻？」於是再將嫦娥奔月的故事重提：

相傳遠古有十個太陽，老百姓熱到幾乎活不下，於是力大無窮的后羿登上崑崙山頂，一口氣射下九個太陽。西王母賞賜后羿長生不老仙丹，吃了還可升天成仙，他交給美麗的妻子嫦娥保管。后羿徒弟逢蒙得悉，乘師父出門便闖進后羿家裏，威迫嫦娥交出仙丹。嫦娥情急下吞食，竟升天而去，惟因思念丈夫，選擇了停在距地球最近的月亮，彼此看顧。后羿返家發現妻子失蹤，衝出門外，只見皓月當空，玉盤上樹影婆娑，一隻玉兔在樹下跳來跳去，透過月亮的倒影折射在樹上，猶如隱約看見妻子站在桂樹旁深情地凝望着自己，后羿朝月追去卻空餘惆悵。人們得悉嫦娥奔月後，遂準備其愛吃食品以作紀念。此後，每年農曆八月十五日，人們就把對人月團圓的冀盼體現於中秋節。

故事說畢，成班友的頑皮本色重現：「其實，會否嫦娥早擬獨食老公粒仙丹而編出逢蒙強搶嘅故事呢？」「即係，嫦娥自編自導自演？」「有幾奇呀！長生不老藥喎！夫妻都無情講啦！」七嘴八舌之際，家有惡妻之老友忽然眼望遠方擰擰頭慨歎：「明明已升天，仲要揀落腳月球以便長期住個老公，唉！咁都唔放過個老公，何苦呢？！何苦呢？！」聞者皆愛莫能助，惟有拍膊安慰。又有人說：「照咁講，其實后羿不顧一切追住個月亮，唔係思念嫦娥，應該係：『喂，俾番粒丹嚟呀，賊仔！』」大家brainstorm到此，已笑到碌地。最後的總結是：若要一個人無人無物無愛無情獨自孤伶伶地過活，長生不老又有何用？感恩生命有限，讓我們學曉甚麼才是生命中最重要的。