沉迷打機弊病生 適時規範防後患

內地近月頻頻針對網絡遊戲出招，作出規範。這並非限制民眾生活自由，而是沉迷打機嚴重影響到生活、學業和家庭關係，既然無法靠用家自律，惟有靠當局出手，適時作出合理規範，將歪風扭轉過來，以免問題尾大不掉。

內地繼去年限制手遊題材後，上月底針對青少年沉迷打機，下令18歲以下青少年每周打機時間最多3小時，只准在周末和假日玩。翻查國家新聞署資料，自7月22日起已未有再批出新遊戲版號。

世界各地都有家長投訴孩子打機打到廢寢忘餐，影響作息和家庭關係。內地機民多達7.2億，當中1.1億是未成年人，據Limelight Networks數據顯示，內地成年人平均每周打機12.4小時，冠絕全球（8.5小時）。官媒更指有62.5%青少年經常打機，當中13.2%日均打機逾2小時，長此下去，擔心他們會打機成癮，影響身心健康。

德國禁暴力電玩 防青少年學壞

限制青少年打機，並非內地獨有，德國亦禁止青少年玩暴力電玩，澳洲亦曾禁止多款電玩，因內容涉及嫖狎及虐待妓女，以及使用大麻，擔心青少年耳濡目染下，將來會有樣學樣。

打機荼毒青少年心靈尚未有定論，但打機成癮屬精神病卻是不爭事實。

世界衞生組織2019年將打機成癮列為精神健康失調症，雖沒明言要打多少句鐘才算上癮，只說玩到機不離手，影響生活作息、工作和學業，就算上癮。

港20%中小學生 日打機逾5小時

在本港，青少年打機成癮相當普遍。港大2017年研究發現，男學生平均一周打機11小時，有13.9%男生每周打機21小時。疫下情況更嚴重，民建聯早前公布的調查顯示，約20%中小學生每天花逾5小時打機，76%更因打機而遲遲才上床睡覺；逾20%透過課金買虛擬商品，為網絡遊戲角色添加道具。

青少年因打機而睡眠不足，影響學業進度之餘，甚至有人為了替網絡角色添置道具，偷父母的信用卡課金1萬元。去年一項調查發現，75%青少年打機時課金，40%人月均花逾2,000元課金，有29歲青年花14萬元換道具，結果負債纍纍，凸顯打機成癮，課金影響財務和家庭關係。

參考中外做法 採實名制限時

港府和社會各界有必要正視青少年打機成癮問題，認真參考內地和外國的做法，實名登記帳戶，限制使用時間，限制內容（見表）；並要求網絡平台和遊戲開發商為未成年人課金設上限、退款機制。

打機本無害，有助提升人的反應、腦力和平衡力，但若過分沉迷則問題叢生，為免打機成癮成為公共衞生及社會問題，愈早出手規範，有助青少年在遊戲與生活之間取得平衡，健康成長。

▲ 數據顯示，內地成年人平均每周打機12.4小時，冠絕全球。官媒更指，有62.5%青少年經常打機。（路透社資料圖片）