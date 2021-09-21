借力前海 更好融入國家發展

中共中央、國務院發布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，進一步深化前海作為港深合作創新試點的重要功能，值得關注。

港深創新合作 前海領先發展關鍵

國家主席習近平指出，建設粵港澳大灣區最重要是創新，尤其是制度創新。前海過去一直扮演探索港深創新合作（尤其是現代服務業領域）的先鋒，新方案將被授予更重要的「創新」任務，以及更充裕的「創新」政策資源。

方案提出擴展前海合作區發展空間，從原來僅約15平方公里，擴展至120.56平方公里，為原來面積8倍。在原有空間布局中，一些創新措施的影響範圍有限，如過往跨境人民幣貸款只能在前海這15平方公里的內部使用，擴區後必將發揮更大效應。

此外，內地各個自貿區、自貿港不斷推出新政策，前海作為自貿區先行者，也要有新的開放舉措，方能在新一輪改革浪潮中，繼續發揮先鋒角色。

此次擴區涵蓋許多港深合作重要領域，比如在港口業務上，香港側重發展航運服務業，深圳側重物流業；香港會展行業擁有豐富經驗，深圳在會展新城的規劃建設可以充分參考；香港機場是國際航空樞紐，機場管理水準也處於全球領先地位，深圳方面可通過深化港深合作，實現兩地機場互補共贏。

特區中的特區 推進跨境服貿

前海一直重視區域合作，大力吸引香港和深圳優秀人才，是現代服務業要素跨境有序流動的最佳示範平台。改革方案提出「推進現代服務業創新發展」、「建立健全聯通港澳、接軌國際的現代服務業發展體制機制」、「打造國際一流營商環境」、「深化與港澳服務貿易自由化」等政策方向，可以預期前海作為「特區中的特區」，將會推出更多「創新外的創新」，扮演好先行先試者角色。香港專業服務進入內地市場的條件及相關配套支援，將會有更突破的發展。

在國家「十四五規劃」、「雙循環」新布局下，香港是促進國家內外循環的重要區域。國內循環與國際循環是兩個不同系統，但也不是獨立運作，要把兩個系統連接起來，才可相互促進。前海正可通過深化與香港合作，把國內循環與國際循環更有效連接起來，利用香港的國際網路，把外國產品引進內地，也可透過吸引香港的投資參與內循環建設。

展望未來，我們不僅只着眼於推動前海深港合作，更重要是推動香港如何更有效用好前海這個平台，融入國家發展大局。

▲ 我們不僅只着眼於推動前海深港合作，更重要是推動香港如何更有效用好前海這個平台，融入國家發展大局。（中新社資料圖片）