微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 行政人員版 2021/09/21 分享： 微軟（Microsoft）早前宣布，將於本周三舉行綫上發布會，外界預料屆時將發布Surface Pro、Surface Book手提電腦等新產品。至於摺疊手機Surface Duo 2，也有傳將會在會 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google書籤功能 本月底終止服務 今日 Google書籤功能 本月底終止服務 微軟Office 2021 下月5日登場 2021/09/20 微軟Office 2021 下月5日登場 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 2021/09/20 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 微軟「免密碼帳號」 可選其他驗證方式 2021/09/17 微軟「免密碼帳號」 可選其他驗證方式 Apple Watch S7 新鍵盤恐被控抄襲 2021/09/17 Apple Watch S7 新鍵盤恐被控抄襲 科技行業 科技硬件 科技軟件 產品 5G Android Microsoft 處理器 寬頻 6G