Google書籤功能 本月底終止服務 行政人員版 2021/09/21 分享： Google不時推陳出新，同時淘汰部分舊有的產品或服務。近日更會有面世長達16年的Google書籤（Google Bookmarks）功能，於本月30日終止服務。 即將步入歷史的Google ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 今日 微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 微軟Office 2021 下月5日登場 2021/09/20 微軟Office 2021 下月5日登場 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 2021/09/20 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 微軟「免密碼帳號」 可選其他驗證方式 2021/09/17 微軟「免密碼帳號」 可選其他驗證方式 Apple Watch S7 新鍵盤恐被控抄襲 2021/09/17 Apple Watch S7 新鍵盤恐被控抄襲 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 服務 產品 Google