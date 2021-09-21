不講Hello 中國人打電話為何說「喂」

昨天談到英文打招呼的Hello一詞來源，今天似乎不能不說中國人打電話時，為甚麽會說「喂」（Wéi）？歐美國家的問候語發音，部分差不多，英美是Hello、德文Guten Tag（即Good Day）或Hallo、西班牙是Hola、意大利文Pronto、俄語Алло、法語可以是Allô、Bonjour，或者非正式的Oui（發音類似we），相當於英文的Yes。亞洲方面，日語是もしもし（Moshi Moshi），韓文音譯Yeo Bo Se Yo，睇韓劇經常聽到。

首先，中國人在電話未傳入之前，有用「喂」來打招呼嗎？《康熙字典》中，「喂」的解釋同「畏」，也就是恐懼，但今天已經很少有這樣子用法。除了字典，有人試過翻了明清的「四大名著」，包括《三國演義》、《西遊記》、《水滸》及《紅樓夢》，還有《聊齋誌異》、《儒林外史》查了一遍，裏面上至帝王將相、下至販夫走卒，都沒有用「喂」打招呼的寫法。若然「喂」並非「國產」，中國沒有用「喂」打招呼的傳統，那麼有沒有可能取自外語諧音？來自國外？

電話在中國是外來物，美國人貝爾在1876年發明，愛迪生成功改良後推出市場，昨天我說到愛迪生建議接電話先講Hello，Hello這個詞才因此揚名世界，中國的情況會否也一樣？

電話傳入中國後，中國人跟外國人講電話時學識一個問候詞？不過，英國或美國人接電話講Hello，發音同「喂」風馬牛不相及，只有法語Oui的發音近似「喂」。這樣一來，我們的「喂」會不會來自法語呢？

來看看電話傳入中國的背景，電話正式發明的第二年，即1877年就進入上海，當時是光緒3年，人們根據英文telephone，把電話音譯為「德律風」。有歷史記載，當年1月上海輪船招商局托洋人造電話機一部，接通總局與碼頭的聯繫，拉起了從外灘到十六鋪碼頭的電話綫，是有史料記載的中國第一條電話綫路。

兩年後，丹麥人開的大北電報公司申請利用原有路燈桿開通電話，以及電話專營權，他們承諾向上海租界提供整套電話網。大北電報其後在外灘開設第一個電話局，設置交換機，標誌中國電話商業運作時代的開啟。當時的電話需要接綫員，通話用戶將電話接到電話局，接綫生根據其需要接通另一方通話。

上海人在19世紀80年代陸續能夠打電話，根據中國最早科普期刊《格致彙編》，其中《上海初用傳聲器》有這樣記載：「租界之內，中外大行家，以及辦公事處，皆有此器以通消息，更於各馬路間設立，以便通報火災及報捕等要事。」

1883年，英國商人屬下的「華洋德律風公司」，承接大北電報的電話交換局資產。據記載至1900年，「華洋德律風」開始經營租界內電話業務，並與公共租界（即英美租界）以及法租界，簽訂30年專營協議，壟斷租界電話業務。也就是說，上海早期電話服務，基本上都是英國人經營，但用戶英法租界的人都有。

上海人借用法語 Oui變成「喂」？

一直有一個講法，在電話傳入中國早期，法租界用電話較多，久而久之上海人借用了法語的Oui，作為電話裏打招呼第一句，後來變成「喂」，全國都採用。不過這乃純屬推測，並無實據，而事實上當時上海租界打電話使用的語言，是英語佔多，還是法租界的法語較多，都沒相關資料。歸根究底，中國人為何用「喂」？甚麼時候開始「喂」？實際上無從考究，至今未見有權威解釋，基本上是不同人有不同猜測。

另一猜測是，初期電話收得不太清，不肯定對方是否online、是否聽到，所以大聲「喂」，而「喂」比其他字例如「嗯」更響亮。

的確，一個字配上不同語氣，感覺立即不一樣。可以是委婉溫柔的「喂」，或者是剛硬粗魯式的；速度變化亦有不同效果，某人打電話來，你不想跟他囉嗦，可以先等電話響幾聲再接，然後急促地連說幾聲「喂」，對方自然feel到你好忙……又例如請病假，老闆來電，就拖慢地「喂」，「喂」得虛弱一點。同人靠衣裝道理一樣，「喂」得好聽、夠討好，對人際關係有幫助呢。識得「喂」，無蝕底。

▲ 有指在電話傳入中國早期，上海法租界用電話較多，久而久之上海人借用了法語的Oui，作為電話打招呼第一句，後來變成「喂」，全國都採用。