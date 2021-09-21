天際100推4款「秋日驚喜優惠」 二人同行只需$120

為咗慶祝中秋節，黛安收到風，天際100香港觀景台推出4款「秋日驚喜優惠」，包括即日起至11月30日嘅「二人同行門票優惠」，只需$120即可買到2張入場門票，適用於成人、小童及長者喺平日或周末到訪；而壽星喺生日月份到訪天際100，可享生日免費入場，同行親友亦可享門票半價優惠，最多3位隨行親友可享受到呢個優惠㗎。

另外，全新推出嘅「Café 100最高『慶』迷你生日派對」，套票只需$698，已包括4張天際100嘅入場門票，以及由Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong精心炮製嘅生日蛋糕及美食，壽星可與親友喺靚景下歎住美食打卡慶生。

至於專為小朋友而設嘅「高空童遊香港」，除咗有兒童專屬嘅高空導賞遊，更有互動問答遊戲，可寓學習於娛樂。套票價為$2,200，已包括最多20位入場門票（包括小童及家長），完成參觀後仲有攝影師幫大家影返張團體相紀念㖭。

另外，今日（21日）去買指定天際100門票及套票，仲可獲贈中秋節傳統燈籠1個，數量有限，送完即止。各項優惠詳情可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報》