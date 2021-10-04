滙豐環球私人銀行私人財富策劃　疫情下助更多客戶開展慈善事業

新冠肺炎疫情影響廣及全民健康、經濟與日常生活，促使不少受惠於亞洲財富急速增長的區內富豪，除以捐款推動抗疫外，也有意成立慈善基金，支持具延續性的公益項目，使更多人受惠。滙豐環球私人銀行對協助超高和高淨值客戶開展慈善事業，素具豐富經驗與龐大的NGO（非牟利機構）網絡，更專設慈善諮詢及事業團隊，為正待於慈善領域踏出第一步或貢獻更多的客戶，帶來適切所需的選擇。

疫情促家族設慈善基金由子女管理

「隨着愈來愈多創業者或第二代來到60至70歲之齡，已將家族生意帶到另一層面，加上很多成熟的私人銀行客戶均視疫情為建立慈善基金的良機，以便可為抗疫及扶助弱勢社群克盡己責，故萌生開展慈善事業並交由子女管理的念頭。」滙豐環球私人銀行董事總經理暨私人財富策劃亞太區主管李思穎表示，踏入9月，該行的滙豐信託公司在亞洲亦迎來成立75周年誌慶，彰顯在相關範疇兼具經驗、人才與信譽，藉以化身超高淨值客戶及家族的重要夥伴，助他們成立慈善基金，並達致預期目標。

李思穎續說，滙豐對私人銀行客戶熱衷參與慈善事務同感鼓舞，期望在當中不只擔當橋樑角色，推動超高淨值客戶參與慈善公益事務，回饋社會；更能秉承傳承概念，助家族企業共建可持續發展社會，令業務不斷拓展。「滙豐信託是亞洲最老牌的信託公司之一，陪伴很多家族經歷幾代傳承的過程，我們不只在法律，框架或架構上提供服務，更具有實戰經驗，可為各具不同需要的客戶帶來實用的方案及建議。」

▲ 李思穎指出，滙豐環球私人銀行致力於支持客戶的慈善目標、秉承傳承概念，以及為社會帶來長遠影響。

龐大網絡助客戶實現捐助目標

深明不同客戶對慈善各有抱負，滙豐環球私人銀行私人財富策劃高級董事兼慈善諮詢及事業主管陳美瑩指出，很少私人銀行專設慈善諮詢及事業團隊，該行作為區內首批提供此類服務的私人銀行，並累積多年經驗，在NGO群組亦擁有龐大網絡，不但有能力協助客戶釐清開展慈善事業的目標及願景，更能支持他們制定不斷擴展及可持續的慈善策略，繼而量身訂造合適的慈善架構，以至就落實推行提供建議，更能為他們在NGO中物色到理想的合作夥伴，確保能充分照顧他們的個人化需要，使不同慈善項目均能順利推展，更能助客戶實現造福社會的雄心壯志。

「近兩年印象較深是客戶對疫情普遍關注，往往發現新消息，便會想到能否透過慈善基金作出捐助。」陳美瑩舉例稱，早前有客戶留意到貧窮地區因疫苗不足導致疫情嚴峻，剛巧從新聞看到有海外教授研發疫苗正需資助，迅即前來尋找滙豐環球私人銀行的慈善諮詢團隊，冀能作出捐助。團隊自然不負所託，短時間內便透過國際網絡找到該位教授，更了解到疫苗研發進程及所需支援，令客戶可實現他們的慈善目標。

▲ 陳美瑩喜見客戶在審視慈善計劃時更見全面，並更着重加入心理健康元素。

客戶投入慈善事業增效益

面對社會問題日趨複雜化，陳美瑩指出，滙豐環球私人銀行於去年啟動「心『腦』歷程．從『心』開始」（Mind Matters）計劃，提升私人銀行客戶對精神健康的認識，並為他們配對慈善機構，以回應社會對精神健康服務的需求。

她喜見客戶在審視慈善計劃時更見全面，並加入心理健康元素，例如有女性客戶在慈善基金接獲關注呼吸有問題兒童的NGO提交撥款申請，細閱計劃書後，即要求NGO在計劃內加入幫助患病兒童母親的部分，因有感她們面對甚大精神壓力，亟待支援，由此窺見女性慈善家細心的一面，也可見客戶對慈善事業的投入度正不斷增加，期望達致最大效益。

李思穎補充，該行亦將於10月份舉行以女性及慈善事業為主題的論壇，探討從事非牟利委員會的實用技巧、價值導向投資對擴大影響力的作用，以及家庭價值觀與慈善事業的關係等，更邀得多位卓具成就的女慈善家分享助人理念及心得，鼓勵更多女性在慈善事業中擔當關鍵角色。



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