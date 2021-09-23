一站式雲端財務會計管理服務　中銀香港「雲會計」助企業升級轉型

資訊科技的推陳出新，無疑改變了各行業的生態，促使企業革新求變，尤其受疫情下的新常態影響，不少企業更積極加快升級轉型步伐，藉此提升競爭優勢。例如有本地護脊書包品牌便主動透過銀行提供的嶄新雲端財務管理服務，提升營運效率，令品牌可以專注產品研發與業務拓展。

環球經濟不明朗因素持續，加上全球疫情反覆，令企業的營商風險大增。為提升競爭優勢並拓展區內市場，本地護脊書包品牌MoonRock（夢樂）近年積極研究及引入電子化管理系統，包括採用中銀香港最新推出的「ERP雲服務–雲會計」（下稱「雲會計」）服務，從而提升財務管理和決策成效，令品牌在業務拓展過程中事半功倍。

全方位支援 滿足業務需要



「公司在箱包設計和生產方面已有逾40年的經驗，因着市場環境的變化，我們先後從代工生產轉型發展授權品牌業務，並於2016年推出自家品牌MoonRock的兒童護脊書包。」MoonRock銷售及市場推廣總監黃詠雯（Yoko，上圖）表示 ，品牌致力透過舒適優質的產品，讓兒童能夠健康快樂地成長。「當然，在每次轉型過程中總會面對不同的挑戰，例如資金的調配便是其中之一。」



誠然，企業在升級轉型過程中除需處理技術和管理上的問題外，資金的投入更是不可或缺，Yoko直言幸得中銀香港的支援，令公司和品牌能夠轉型成功，順利跨過不同的經濟周期，持續發展。「公司與中銀香港合作多年，他們了解我們的發展情況和業務需要，能夠適時提供我們所需的服務和建議。」

一站式網上平台 助處理跨境賬務



本港不少企業均有涉足內地市場，MoonRock也是其中的一份子。Yoko透露，由於公司需要處理本港、內地甚至其他地區的賬務和資金，為簡化有關流程，公司多年前已使用中銀香港的企業網上銀行服務，管理一眾跨境財務事項如網上轉賬、外幣換等。



「中銀香港除了提供多元化的網上銀行平台外，其客戶經理更會主動留意我們的需要，例如為我們建議外幣換的最佳時機，助我們降低營運成本。」Yoko指出，由於品牌現時亦有於內地網上平台如天貓、京東等進行銷售，故如何處理大量線上線下客戶定單和各種支付模式也是MoonRock團隊面對的問題，而中銀香港早前推出嶄新的解決方案，便能解決他們的問題。

助掌實時財務數據 提升效率



Yoko透露，公司近日更嘗試其新推出的「雲會計」服務。「雖然是新服務，但我們只須登入企業網上銀行iGTB NET並進行簡單設定和授權，便可直接使用，過程方便快捷。」據了解，中銀香港更特設網上及電話支援服務，並提供線上培訓，幫助客戶輕鬆使用新服務。



她補充指出，由於公司既要處理不同供應商的賬單，又要跟進客戶訂單，故若能提升有關工作成效，無疑能為公司提升競爭力。「『雲會計』正好提供我們所需的一站式雲端會計服務，它除可讓我們隨時隨地登入查閱會計及財務資料，如應收、應付賬單及製作即時財務報表，掌握實時財務數據，協助分析及進行財務決策外，更可直接連接中銀香港的賬戶與會計賬目進行自動對賬，減省重複輸入的工序，自然可縮短對賬時間，提升效率。」

▲ 中銀香港提供的企業網上銀行iGTB NET，助企業全天候靈活處理本地及跨境銀行事務。

▲ 中銀香港的「ERP雲服務–會計」免費提供一站式雲端財務會計管理服務，讓中小企客戶輕鬆處理公司財務流程，更快管理及掌握財務資料，提升管理效率。

（資料由客戶提供）