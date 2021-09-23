【傢俬斷捨離】無須裝修　一張梳化令納米空間享受升級？

香港地小人多，房屋愈建愈小，尤其近年新落成的樓盤也以「納米」見稱，顧名思義即是空間極小。想令蝸居空間倍增，生活享受同時升級，就要懂得「斷捨離」及「多功能」兩個選擇傢俬的重要法則。

傢俬斷捨離 2+1慳位新流潮

梳化可說是客廳的靈魂，亦是最佔空間的傢俬。多數家庭都會選擇三座位梳化，但據非正式統計，大部分人坐三座位梳化時，都會選擇坐左右兩邊靠扶手的位置，中間位置永遠獨守空「位」。與其讓中間座位霸佔家居空間，不如將其「斷捨離」，趕上「2+1」梳化新潮流，即是以2座位梳化配搭 1 張「多功能」的單座位梳化，讓每個人都有所「椅」靠之餘，更能善用每寸寶貴空間。無須裝修，選對梳化即可讓納米空間享受升級！

要選對梳化 必先了解「梳化的本分」

除了床之外，一般人花最長時間使用的傢俬必定是梳化，每天放鬆地躺在梳化「煲劇」、打機、看書、玩手機等等，所花時間每每長達3、4小時。因此，必須要慎重選擇適合的梳化，才可盡享一家人溫馨快樂的時光。要選對梳化，必先了解梳化的三大本分：

1. 讓你坐得舒適健康

2. 讓你瞓得自在

3. 易於配襯任何家居設計風格

要充分發揮「2+1」梳化慳位配搭術，OSIM梳化小天后是你的不二之選。它不但能做好梳化的3大「本分」，更設8變種變化、多款小配件及專利按摩技術，稱得上最「多功能」的梳化。一張梳化小天后就能大大提升家居空間的實用性，帶給你「2+1」多於「3」的極致享受。

梳化小天后具備優質梳化的設計，舒適的座位配合承托力十足的大咕𠱸，加上椅背可以自行調節合適的高度，讓你以90度的最佳坐姿享受日常的悠閒時光，即使坐足一整天也不會覺得累，絕對能讓您坐得舒適健康。

此外，它有8種變化，能輕鬆變成貴妃椅，直背時可以上網或玩 iPad。其背部設計更符合人體工學，可以斜躺至105-120度，以最舒適的角度隨時躺着敷面膜或是小睡片刻，讓你瞓得自在。

其外型小巧，闊度少於72厘米，更設有3種皮革顏色，包括大象灰、復古紅及焦糖色，以及5款時尚咕𠱸，包括千鳥格紋、葛倫格紋、蘇格蘭紋、輕奢毛絨及人字形紋，共15組的配搭，輕易配襯不同色調和款式的梳化，實用兼具時尚感，易於配襯任何家居設計風格。

選用多功能梳化 讓生活享受升級

椅子雖小，但五臟俱全，OSIM梳化小天后既是一張讓人坐得舒適的梳化，又是一張按摩椅。椅背及腳部按摩器可獨立調校伸展或收納，8變形態，滿足你所有的生活需求。

在家工作或以ZOOM上課已經是新常態，於工作期間，可將OSIM梳化小天后調較至「按摩梳化」，配合可拆卸的小邊桌，即時變身猶如飛機座椅的小小工作間，可以擺放筆記本電腦或iPad，還可以同時啟動獨立背部按摩程式，在家工作都可以很享受，按摩更有效提升工作效率。

當你想「煲劇」或睇戲時，可調較至貴妃躺椅狀態，利用椅背兩旁設有的藍牙喇叭播放音效，隨你喜好加上背部按摩，瞓住享受悠閒時光。另一貼心功能是設有兩個內置USB電源接口，可為各樣的智能裝置同時充電，可盡情玩樂無後顧之憂。

V型夾膊最「到位」 720度紓緩腰背痛

大家最關心當然還有其按摩功能，OSIM梳化小天后採用革命性的V型夾膊ᵀᴹ技術，模擬專業按摩師的靈巧手法，做到最真實的抓捏與揉捏動作，每一下都非常「到位」，助你紓緩深層的肌膚痠痛疲勞，同時放鬆身心。肩、背及腰分別設有5段按摩強度，適合一家不同需要。另設720度滾輪的橫向直向旋轉效果，加上在腰背加設670毫米的長軌道讓滾輪沿脊椎移動，提供強而有力的腰背按摩效果。最吸引是按摩椅同時設有腳部按摩器，隋你喜好為小腿和腳底揉捏按摩，幫助促進血液循環，放鬆肌肉，帶來最全面的按摩享受。

想了解更多OSIM梳化小天后，可瀏覽 :

https://bit.ly/3zCnIXQ

（資料由客戶提供）