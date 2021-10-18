大華銀行私人銀行「One Bank」一站式服務　結合集團零售及批發銀行業務優勢　為客戶度身訂造投資組合

作為亞洲領先的銀行，大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，該行在港開設私人銀行業務，為本地高淨值客戶以至家族企業，就投資、理財及傳承等領域，提供度身訂造的金融產品及理財方案，助他們實現資產增長與跨代傳承的目標。

「大華銀行私人銀行業務採用綜合的『One Bank』方式，充分發揮大華銀行集團於零售及批發銀行業務的優勢，盡應客戶個人或企業層面上的財務和投資需求。」大華銀行私人銀行主管兼董事總經理王楹芳指出，無論客戶是有意開展市場周期規劃及重組投資組合，抑或為潛在的長期增長建構合適的投資組合，均可從該行的專業團隊獲得所需建議。

王楹芳稱，大華銀行私人銀行採用開放式架構平台，以致在提供投資解決方案時能保持獨立，為客戶搜羅適切和一流的投資解決方案，如信貸解決方案、財富規劃、結構性產品、外匯、股票、固定收益和另類投資等。

▲ 王楹芳表示，大華銀行私人銀行業務採用綜合的「One Bank」方式，全面發揮集團於零售及批發銀行業務的優勢。

3大原則 實現長期投資目標

提到該行的投資理念核心是關注客戶的長期投資成果，王楹芳強調，為此必須深入了解客戶的風險偏好和投資目標，進而為他們帶來適切的的資產配置流程，同時專注於風險管理。「本行亦透過遵循3大原則的投資方式，包括配置、多樣化及可持續回報，助客戶實現長期投資目標。」

「在配置方面，我們為客戶制定的投資組合，皆以符合其長期理財目標及風險水平的資產配置為主導；另着重投資於全球不同資產類別及行業，透過多樣化達到財富保值。」王楹芳補充，可持續的優質回報，長遠俱由價值和質量所驅動，該行會避免追逐價格或買入估價過高的產品，減低投資組合的回報風險。

▲ 葉楊詩明指出，大華銀行私人銀行特設「PB Anywhere」服務平台，為客戶帶來無縫稱心的銀行服務。

建立長遠關係 共創可持續未來

大華銀行在東盟擁有廣泛業務，對本地市場和投資機會亦兼具深刻的認識，葉楊詩明直言，大華銀行私人銀行正可利用這些競爭優勢，為客戶提供無縫連接，以捕捉在相關地區的機遇。大華銀行私人銀行特設「PB Anywhere」服務平台，提供私人專業理財顧問服務、全天候查詢熱線、大華銀行信用卡、儲蓄和往來賬戶及手機銀行和櫃員機服務等，讓客戶享有無縫稱心的銀行服務。

隨着大華銀行私人銀行不斷拓展，王楹芳闡述，除持續引進更多可為亞洲市場迅速擴張作出貢獻的高級客戶顧問外，該行亦鼓勵團隊參與風險管理、反洗錢法規及產品開發等熱門領域的培訓，增強自身能力。「在為現有客戶提供個人化諮詢及服務之餘，我們更會關注新世代的需求，助他們傳承家族企業及財富。」

（資料由客戶提供）