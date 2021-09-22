Uptop Bistro and Bar 推出創新「幸運星座」下午茶 副刊版 2021/09/22 分享： 不少人都關注自己的星座運勢，就連食物都離不開。Uptop Bistro and Bar最新推出「幸運星座」主題下午茶（$428起/兩位，另加一），以各個星座的專屬幸運食物作賣點，齊集一共12款的鹹、甜 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式 今日 香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式 灣仔The Hari Hong Kong餐廳Lucciola 首推周日Brunch嘗意國風味菜 2021/09/20 灣仔The Hari Hong Kong餐廳Lucciola 首推周日Brunch嘗意國風味菜 西苑推出日本鳥取和牛美食節 2021/09/20 西苑推出日本鳥取和牛美食節 日本著名酒類網店酒虎 首設荃灣Pop Up店 2021/09/20 日本著名酒類網店酒虎 首設荃灣Pop Up店 10歲小廚神 首次擔任《煮戰》評判 棄保哥被詠儀靚靚飯盒吸引 2021/09/18 10歲小廚神 首次擔任《煮戰》評判 棄保哥被詠儀靚靚飯盒吸引 酒店 餐廳 餐飲 菜式 魚 蛋 酒吧 甜品 咖啡 蛋糕