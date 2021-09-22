香港瑰麗酒店Asaya Kitchen 全新地中海風味時令菜式

香港瑰麗酒店的Asaya Kitchen餐廳推出全新時令單點菜式，以農場新鮮食材炮製，開胃菜式包括油甘魚意式生魚料理，以油甘魚、煙熏蠶豆、海膽乳液、青檸皮和草藥製作而成，味道豐富。另外還有集合3種不同

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