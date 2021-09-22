北京的環球影城主題公園正式開幕，見到它的用字，直情是定位為環球度假區。看到竟然優速通（即快綫通道）的票，去到年底都不用想了。

公布的票價方面，淡季最低四百一十八元（人民幣，下同），特定假期最高七百四十八元都算偏貴，但依現時反應，還是大有市場，也確實拉動了北京整體的旅遊經濟。講生意的話，公告話日後當開園運作穩定後，每年營收可去到一百億元。

在北京的友儕，很多都去過試營運了，正式開園後，更多會是來自全國其他地區的遊客，因為北京在大時大節，譬如中秋小長假或十一黃金周，一般也是旅遊熱點，所以順道想去新景點的人一定不少。反而還未去的北京友，則帶着大爺式的智慧表示，還是等機器及演出上軌道吧！他們最擔心的，據說是作為全球最北的一個環球樂園，它能否抵得住北京的冬季？

網上開票後，不僅假期檔好快賣光，更有天價的黃牛票出現。照理現在都實行實名制，入園區查身份查得好緊，黃牛如何運作？原來都得有些技術含量，就是也照常用手下的大量真人身份先囤票，到有客人問黃牛票時，就讓手下立時退票，釋放出來的票，用客人的名字去補上。因為是後台退票系統，未必可咁快一對一補到，但黃牛手上的票較多，也用到較先進的後台追查及即時通知技術，所以一般都可得手，但成本就貴了。

際此中美關係，也有人提出這也算美式文化入侵啊，為何待遇不同。除了有本地的合作利益，長遠而言，也有借船出海的想法，因為規劃下，將來園區就不限於荷里活遊戲了，已和騰訊研發，加入《王者榮耀》、《和平精英》和《天涯明月刀》的遊戲和電競IP。見美國和日本那麼成功，中國一直想重奪文創產業的大市場。