很多文人愛月亮，大抵朦朦朧朧的東西，容易令人有想像吧！文人筆下，月亮跟愛情的聯想最多，但太多未免有油膩感。而我至怕那些看見個月光就湧出多情兼多愁的男人，對着個月球都可情意綿綿，要不太得閒無事做，要不心理狀態扭擰過女人，完全不是我杯茶，即使超級大文豪都係咁話；美國幽默大師兼小說家馬克吐溫（Mark Twain）就曾幽默地說：「War talk by men who have been in a war is always interesting; whereas moon talk by a poet who has not been in the moon is likely to be dull.」（上過戰場的男人講打仗，永遠精采、有趣；未到過月球的詩人對着月亮談情說愛，往往叫人悶到發慌），一針見血。

其實，有關月亮的文字，也有不涉及埕埕塔塔的，裏頭蘊藏人生睿智，挺有意思的，例如，馬克吐溫說過：「Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.」（人人都是月亮，都有不曾向別人展示的陰暗面。）明白凡人都有陰暗面這個人性，就會：一、對人不會作過分不切實際和美好的冀盼。二、見到人性之陰暗面時，亦不至太失望、傷心或大驚小怪。三、盡量修煉，增強自己的光明面。

又或英文有句諺語：「If the full moon loves you, why worry about the stars?（如果月亮愛你，何須在乎星星？）此處的月亮比喻為最重要的人與事，是提醒人應聚焦；人生沒有聚焦，心神花在忙碌於次要的，是自尋煩惱。有很多人在世上，不知自己的人生甚麼是最重要的，日日營營役役、忙忙碌碌卻不知所以然，經常被次要的人與事搞到眼花繚亂、心緒不寧。

找到人生中軸，心有明月，自然心裏踏實。