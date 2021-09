很多文人愛月亮,大抵朦朦朧朧的東西,容易令人有想像吧!文人筆下,月亮跟愛情的聯想最多,但太多未免有油膩感。而我至怕那些看見個月光就湧出多情兼多愁的男人,對着個月球都可情意綿綿,要不太得閒無事做,要不心理狀態扭擰過女人,完全不是我杯茶,即使超級大文豪都係咁話;美國幽默大師兼小說家馬克吐溫(Mark Twain)就曾幽默地說:「War talk by men who have been in a war is always interesting; whereas moon talk by a poet who has not been in the moon is likely to be dull.」(上過戰場的男人講打仗,永遠精采、有趣;未到過月球的詩人對着月亮談情說愛,往往叫人悶到發慌),一針見血。

其實,有關月亮的文字,也有不涉及埕埕塔塔的,裏頭蘊藏人生睿智,挺有意思的,例如,馬克吐溫說過:「Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.」(人人都是月亮,都有不曾向別人展示的陰暗面。)明白凡人都有陰暗面這個人性,就會:一、對人不會作過分不切實際和美好的冀盼。二、見到人性之陰暗面時,亦不至太失望、傷心或大驚小怪。三、盡量修煉,增強自己的光明面。

又或英文有句諺語:「If the full moon loves you, why worry about the stars?(如果月亮愛你,何須在乎星星?)此處的月亮比喻為最重要的人與事,是提醒人應聚焦;人生沒有聚焦,心神花在忙碌於次要的,是自尋煩惱。有很多人在世上,不知自己的人生甚麼是最重要的,日日營營役役、忙忙碌碌卻不知所以然,經常被次要的人與事搞到眼花繚亂、心緒不寧。

找到人生中軸,心有明月,自然心裏踏實。