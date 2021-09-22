捐血送水果 救人更添節日意義

本港血庫存量低，紅十字會提出捐血送水果，並非搞噱頭，因疫下世界各地血庫均告急，大家都設法提供不同誘因，激勵民眾捐血。本港疫情受控，在當局提供疫下安全捐血指引下，市民可安心捐血救人。

香港紅十字會輸血服務中心指，血庫存量正處於低水平，血液供應漸趨緊張，呼籲市民在中秋節和國慶期間踴躍捐血救人，為答謝市民支持，中心連日來為捐血者送上南水梨或沙田柚，送水果行動將於今天結束。

血庫告急是近年全球普遍現象，主因是疫情令不少人需在家工作，學校停課，民眾減少外出，疊加一些政府強制接種新冠疫苗人士須等待一段時間才能捐血，都令民眾前往捐血站的意慾大減。

英教育着手 堅持無償捐血

為了改善情況，多國均絞盡腦汁如何動員到民眾前來捐血。英國堅持無償捐血，只從教育着手，新學年將捐血和捐贈器官列入中學健康教育必修課程內，向學生灌輸捐贈血液和器官是大愛的表現，希望可鼓勵更多年輕人行善。

美贈購物券抽獎 稅務寬免

美國各州的紅十字會都提供不同形式的經濟誘因，來吸引民眾慷慨捐血救人。例如有的向捐血者送贈價值10美元的購物券、美食券、咖啡券；肯塔基州紅十字會舉行大抽獎，捐血者有機會贏得價值5,000美元的免費汽油券、主題公園4人入場門券，吸引青少年捐血。有的甚至提供新冠病毒抗體測試，結果吸引大批人士前來捐血。

美國紅十字會喜用經濟誘因作招徠，相信與當地曾經有研究顯示，透過宣傳捐血送禮券，會增加人捐血的機率，包括從未捐血的人士，若某處提供的經濟誘因夠吸引，足以令人轉往其他地方捐血。

為了鼓勵企業讓紅十字會在辦公時間進駐公司幫員工捐血，俄克拉何馬州準備通過法案，每名員工捐血，企業便可獲20美元稅務寬免，每年上限為50萬美元。

疫情受控 捐血毋須憂染疫

為緩減捐血人士的憂慮，本港醫管局在參考外國的做法後，發出對接種新冠疫苗人士的捐血指引，須在打針起暫緩捐血7天，若針口出現疼痛、發紅，則在症狀消退後才可捐血；若出現發燒、關節痛、紅疹，須在症狀消退後14天才能捐血。隨着疫情受控，社區清零，市民毋須像歐美般擔心在前往捐血過程中染疫，而流動捐血車亦可再次出動到學校提供服務。

本港紅十字會宜檢視今次捐血送水果的成效，若能顯著提高捐血數量，可考慮在節日時推誘因，增添捐血救人的節日意義。即使沒有誘因，以港人樂善好施精神，在疫緩而血庫告急下更應挺身而出，捐血救人。

▲ 本港紅十字會宜檢視今次捐血送水果的成效，若能顯著提高捐血數量，可考慮在節日時再推出誘因。（資料圖片）