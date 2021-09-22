前海擴區增誘因 吸企業落戶設總部

中央連番出台重大政策，上周初推出粵澳合作的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》後，翌日再推《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，深化港深合作。筆者認為，新方案是「及時雨」，香港要突破現有的經濟格局，首要任務是「劃大個餅」。

新方案下的前海合作區，面積比原來增加7倍，總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，發展空間進一步擴大；同時推出一系列措施，例如港深規則銜接、機制對接、擴闊資格認證等，加大對港人港企北上發展的支持，對港深兩地來說是一大突破。

機制準則對接 建國際化營商環境

事實上，方案一出，筆者已耳聞不少商界朋友熱議，討論進駐合作區的可行性，只因新方案提供多項便利商界措施，包括在合作區內建立與國際接軌的供應鏈標準，推動現代服務業與製造業融合發展，對工商界已是一大優勢；加上現時合作區再擴大7倍，納入寶安中心區、海洋新城、會展新城等區域，相信可涵蓋更豐富的產業鏈條和更多元的產業領域。而為保障海外投資者權益，中央亦加入健全投資保險、政策性擔保、涉外法律服務等保障機制，可見中央銳意為該區打造國際一流營商環境的決心。

根據特區政府公布，自2009年兩地合作建設前海發展區，至今已有超過11,000家香港企業落戶，主要聚焦金融、科技、物流等服務業。現時新方案加入與香港規則銜接、機制對接、擴闊資格認證的準則，對商界更具落戶誘因。當然，如當局為落戶合作區內的企業提供稅務優惠，誘因就更大。

其實目前中央已為符合條件的企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅，但只限現代物流業、信息、科技、商務服務業等。倘若能進一步放寬受惠企業類別，相信不少投資者都有意落戶該區，甚至增設亞太區總部，將來可進一步鞏固和提升港深作為大灣區對外開放的「雙引擎」功能定位。

完善生活配套 滙聚兩地人才

另一方面，新方案亦涵蓋支援港人北上發展的措施，例如香港專業人士將來前往合作區工作及生活，其家人都可享用港澳或海外醫院在前海提供的醫療服務，子女也可在該區就讀港澳或國際知名大學，在交通、通信、支付方面，標準和規則都與香港相同，生活環境並無太大改變，事業卻有更大的上流空間。由此可見，中央一系列出台的政策，都在一國兩制框架下，為消除兩地差異和局限鋪橋搭路，讓港人無後顧之憂，向更大的舞台發展。

合作區先行先試 港須抓機遇

值得留意的是，新方案以原有的前海合作區為基礎，進一步擴展至南側比鄰的蛇口及大小南山片區，北側比鄰的會展新城及海洋新城片區、機場及周邊片區、寶安中心區及大鏟灣片區。由於蛇口及大小南山片區地理位置上更接近新界北，往後新界北的港人到前海工作將更方便。筆者亦希望特區政府在下月公布的施政報告中，就連接兩地的鐵路規劃上着墨更多。

筆者由於經商常往來兩地，對擴大合作區的面積也有些看法：若從地理位置上考慮，建議大鏟灣以北、機場以北連接東莞的一帶區域，都應納入合作區內一併發展，充分利用周邊土地，以空間拓展更多商機。

今次港深合作區的模式，是在一國兩制框架下先行先試，亦是構建對外開放新格局的第一步，如該合作區成功，或將擴展至整個大灣區，對香港來說是龐大的發展機遇，香港亦可為合作區帶來人流、物流、資金流，港深兩地優勢互補。因此，特區政府應主動爭取參與規劃合作區，把握機遇帶領香港開創新局面。

▲ 今次港深合作區的模式，是在一國兩制框架下先行先試，如成功或將擴展至整個大灣區。圖為比鄰前海的華僑城歡樂港灣。（中新社資料圖片）