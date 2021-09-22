Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 行政人員版 2021/09/22 分享： Nokia Mobile官方Twitter昨發布消息指，將於10月6日舉辦新品發布會。雖然帖文僅以簡短句子「Our family keeps growing」，搭配宣傳照，惟未有透露推出甚麼新機資訊， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 今日 4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 Google書籤功能 本月底終止服務 2021/09/21 Google書籤功能 本月底終止服務 微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 2021/09/21 微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 微軟Office 2021 下月5日登場 2021/09/20 微軟Office 2021 下月5日登場 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 2021/09/20 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 Nokia 諾基亞（Nokia，美：NOK） 商業 智能手機 平板機 科技行業 科技硬件 科技軟件 零售 品牌