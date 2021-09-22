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4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降

行政人員版 2021/09/22

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蘋果最新釋出iOS 15更新，有海外YouTuber iAppleBytes近日就此測試多款iPhone電池續航力變化。

測試結果顯示，普遍iPhone更新iOS 15後，較iOS 14的電池續航下滑。

...

欄名 : 科技新知

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