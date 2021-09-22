4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 行政人員版 2021/09/22 分享： 蘋果最新釋出iOS 15更新，有海外YouTuber iAppleBytes近日就此測試多款iPhone電池續航力變化。 測試結果顯示，普遍iPhone更新iOS 15後，較iOS 14的電池續航下滑。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 今日 Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 Google書籤功能 本月底終止服務 2021/09/21 Google書籤功能 本月底終止服務 微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 2021/09/21 微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 微軟Office 2021 下月5日登場 2021/09/20 微軟Office 2021 下月5日登場 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 2021/09/20 MacBook Pro系列 擬用三星OLED屏幕 iPhone Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 智能手機 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 iOS 軟件