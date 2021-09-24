塔利班迅速奪阿富汗 華府隱瞞軍情早埋伏綫

多名美軍於撤離阿富汗期間遭遇自殺式炸彈襲擊身亡，美軍發動空襲聲稱擊斃恐怖份子以作報復。惟美軍承認上月底炸錯阿富汗平民，導致一家10口無辜死亡，令美軍過去20年於阿富汗的軍事行動，來到最後階段仍有新爭議。

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