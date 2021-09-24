塔利班迅速奪阿富汗 華府隱瞞軍情早埋伏綫 專輯 09:05 2021/09/24 分享： 多名美軍於撤離阿富汗期間遭遇自殺式炸彈襲擊身亡，美軍發動空襲聲稱擊斃恐怖份子以作報復。惟美軍承認上月底炸錯阿富汗平民，導致一家10口無辜死亡，令美軍過去20年於阿富汗的軍事行動，來到最後階段仍有新爭議。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 伊斯蘭國認襲阿富汗 稱逾35塔利班成員受傷 2021/09/20 伊斯蘭國認襲阿富汗 稱逾35塔利班成員受傷 美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 2021/09/18 美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億 2021/09/14 聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億 特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局 2021/09/12 特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局 美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像 2021/09/11 美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像 你可能感興趣 伊斯蘭國認襲阿富汗 稱逾35塔利班成員受傷 14:10 2021/09/20 伊斯蘭國認襲阿富汗 稱逾35塔利班成員受傷 美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 13:22 2021/09/18 美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億 11:02 2021/09/14 聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億 最新專欄文章 更多 英接收大量阿富汗人 種族和平共存惹關注 2021/09/18 英接收大量阿富汗人 種族和平共存惹關注 英國穆斯林難民增 協力共構文化種族多元 2021/09/17 英國穆斯林難民增 協力共構文化種族多元 改良稅制堵漏洞 徵富豪稅3大關鍵 2021/09/11 改良稅制堵漏洞 徵富豪稅3大關鍵 劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵 2021/09/10 劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵 難民融入新國度倍艱難 社會定型變無形枷鎖 2021/09/04 難民融入新國度倍艱難 社會定型變無形枷鎖 國防 地緣政治 阿富汗 美軍 小布殊 特朗普 拜登 奧巴馬 恐襲