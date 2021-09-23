有太多喜愛金庸武俠小說的原因，令人意亂情迷的愛情故事、引人入性的武術招數、肝膽相照的英雄人物等。醫生愛上金庸小說是在加國留學年代，最喜愛的卻是金庸美食。

黃蓉為求洪七公傳藝郭靖，便以美食相誘，君子好逑湯、二十四橋明月夜、叫化雞等，全出自金庸天馬行空用想像力刻劃出來的美食，令讀者垂涎。可惜，現實中很難遇上，就如電視電影的小龍女，永遠不及書中的小龍女美麗。

醫生終於遇上現代黃蓉，惟不是美女，而是俊朗男子漢，Edmond是精明律師，身懷十八般武藝，廚藝只是興趣之一，為朋友預備一頓飯便要花上幾天工夫，創造新菜式，買原材料，煎蒸煮炸，器皿布置全都親力親為，甚至上菜時間表和音樂配套都預先安排。

這頓飯實在是優美樂章，醫生不妨取其中段落分享。小黑鍋打開，一聞便知道是順德名菜焗魚腸，再看到幾片油條，便更加確定。入口味道也是焗魚腸，惟嘗不到任何腥味，地道菜式本來以魚腸為主打，洗淨清潔後加上魚肝陳皮粉絲碎捏再跟雞蛋蒸焗，但無論如何也不可能全無腥味，而Edmond兄這菜式竟然只有魚腸的美味而無腥味。原來，他創意地改用法國生蠔作主打，以鵝肝代替魚肝，生翅代替粉絲，這份心思、這份創意，令醫生佩服得五體投地。另外，還有不是蛋撻的蛋撻、不是肉湯的肉湯、不是芋頭鴨的芋頭鴨。

創意是天聰，執行是能力，分享是友誼，有緣遇上這現代黃蓉，實是三生有幸。