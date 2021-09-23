由今日到十月七日，節氣由白露轉秋分。中國古籍《春秋繁露》：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均，而寒暑平。」踏入秋分，夏天的日長夜短不再，打後日子是白日漸短而夜晚漸長，此時秋氣乾燥，最易損及津液，故特多人在秋天時份患咳嗽、呼吸道系統、喉嚨痛等問題。要特別提防喉嚨及背部受涼。《黃帝內經．素問》的「金匱真言論篇」：「西風生於秋，病在肺，俞在肩背」，意即秋天的燥邪主要由肩背部入侵，故萬萬不能着涼，做運動出汗也要馬上抹乾。

踏入秋天，身邊總有人開始咳嗽，中藥方治咳有很多種，這也體現了中醫精妙之處--要理解一個病之形成，必須考慮環境、氣候、氣節、情志、體質、實虛等，才能治理和根治，哪能一種藥one size fits all？（點可能一隻藥咩人都啱？）學過中醫都會知道，咳嗽成因的組合千變萬化，例如：外感咳嗽有風寒、風熱丶風燥，內傷咳嗽有痰濕、痰熱、肝火、肺陰虛、肺氣虛等等，真正要學好治咳嗽的話，必須痛下苦功。

漢字「咳嗽」二字，其實已指兩種狀況--「咳」是肺氣上逆，屬於呼吸系統問題；「嗽」則是食氣上逆，屬於消化系統問題。肺屬金，脾胃消化則屬土，土生金，故脾胃弱也會影響肺。要治咳嗽，首先是要判斷究竟是肺還是脾胃出了問題？即究竟是咳還是嗽？這可要考醫者的功夫了。

很多朋友咳嗽時，會先服用中成藥自行處理病徵，那也無不可，但要先了解自己體質和咳嗽屬性，否則適得其反，例如：治寒咳和熱咳的用藥，是剛剛相反的。踏入秋天，肺氣易損，先為大家提供很簡單的中成藥列表，以作看門口用（若情況持續，必須延醫治理）：一、風寒咳：感冒葛根湯、止嗽散顆粒；二、風熱咳：銀翹解毒片、板藍根、蛇膽陳皮川貝末；三、風燥咳：感冒清熱沖劑、川貝枇杷潤喉膏／露；四、痰濕咳：順氣止咳化痰丸；五、痰熱咳：三蛇膽川貝末；六、肝火咳：羅漢果桑菊飲；七、肺陰虛咳：清音丸、百合固金丸、養陰清肺丸；八、肺氣虛咳：補氣定喘丸、玉屏風顆粒。

當然，我最希望的，就是大家都健健康康，用不着這個列表啊！