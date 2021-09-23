巴士特別好瞓？ 到站為何識醒

有本地旅行社推出「巴士瞓覺團」，全程76公里，行程6小時，費用由99元至399元不等，成為熱話。搭巴士「恰着」是不少香港人人補眠的方式，大家有無想過背後的科學？

舒適的規律或許是原因，在車上人感受到巴士加速，在路上搖晃，跟着停下，又再開行、加速、減速、搖晃、又再停，當這種周而復始足夠平穩，人的腦部預測到其規律，不必再分析，就能夠讓人感到放鬆、舒適。就像海浪聲，是周期性的聲音，令人紓緩；又似搖籃曲，重複的、柔和的，你知道下一節與上一節相同，你知道下一節與上一節相同，你知道下一節與上一節相同……

搖晃的感覺，同樣屬於周期性柔軟感覺（periodic soft feeling），似坐在搖搖椅，愈來愈感到困倦……還記得父母擁你入懷，一邊搖一邊哄你睡？專家相信，有着同樣節奏的搖晃有助睡眠，但過分刺激就相反，例如有人在床上跳來跳去、刺耳的聲音等，容易促使人產生壓力反應，睡不了。

一旦有了一致性，大腦就會進入放鬆模式，加上沒緊急事，就容易令人在交通工具上睡着；那麼在巴士、地鐵睡着，然後不知何故在到站前醒來，又是為甚麼？據說有關研究並不多，但美國有睡眠專家曾經嘗試去解釋。

就像set了鬧鐘，人會在每天某個時間醒來，同樣情況在奧妙的人體出現，就是所謂「生理時鐘」或「晝夜節律」（Circadian Rhythms），它令人在坐巴士或地鐵途中某個時間點醒來。

不過，前提是當你每天都在同一時間坐巴士，這樣生理時鐘就會習慣每天同一時間要做甚麼，只要是例行公事，身體就能學會；反過來，如果你在不同時間坐車，例如今天遲了，生理時鐘可能就不會像平時到站前叫醒你。

另一種可能的解釋是，即使人在睡覺時，仍會聽到交通工具廣播，如地鐵列車廣播next station is…….類似綫索提醒大腦已經到站。專家指出，睡眠期間人的大腦確實屏蔽了一些刺激，但並非所有，某些外來刺激仍然被大腦感知，例如《Public Library of Science》一項研究發現，人睡覺時可能聽到自己名字，卻不是其他人的名字，即使以同樣音量說出來。

結果表明，我們的大腦睡眠時可能抑制一些聲音的感知，但仍然對某些聲音進行篩選處理，加上會感覺到站時巴士或地鐵停車，你比你想像的更容易在坐車時醒過來。

規律養成生理時鐘 防「瞓過龍」

然而，並不是每個人都能在巴士上打盹而不「坐過龍」，視乎身體機制是否準備好或學會了，這個因人而異，一些人長期欠缺睡眠，在車上睡得太深，亦無法對外界刺激作出反應。專業一點說，就是進入了「快速眼動睡眠」（Rapid Eye Movement，REM），一般情況打了大約20分鐘瞌睡後，開始進入更深睡眠，但也因人而異，REM就是人發夢時的一個深層睡眠階段，本應要更多時間才進入，但若你或許極度欠睡進入了，身體要把你叫醒就難得多，就會「瞓過龍」，唔記得落車。

在香港，巴士基本上都已經無廣播，那麼「恰着」是否更難起身？以專家的看法，可以嘗試訓練自己醒來，就是必須進入一個常規，讓身體內部對這個模式作出反應。方法是每天在同一時間上車，差不多時間打瞌睡，初期設置手機鬧鐘，在落車前大概3分鐘叫醒（使用耳塞，以免影響他人），直到身體習慣在同一時間醒來。一旦重複這樣做一段時間，身體會開始自然地在同一時候叫醒你，不過路綫的改變、時間經常延誤，會擾亂身體的學習。

生理時鐘或晝夜節律的確神奇，它的定義是：所有以大約24小時為循環周期的生理機制，「Circadian」源於拉丁文，意思是大約（circa）一天（diem）。一個運轉良好的生理時鐘對人的健康極為重要，正因如此，那位發現生理時鐘運作方式的科學家，在2017年獲得諾貝爾醫學獎。我們的身體耐人尋味、充滿奧秘，也是我們最好的朋友，在保護着我們，之所以有些人在巴士上睡不着，尤其女士們，因為腦袋覺得在一個不舒適及陌生的環境睡着，沒有安全感。睡眠是非常複雜的課題，相關研究仍在持續進行，大家可以在美國這個獨立組織認識多些睡眠（請【按此】觀看「睡眠知多些」網址）。

▲ 搭巴士「恰着」是不少香港人人補眠的方式，乘客感受到巴士加速、搖晃、停車，當這種周而復始足夠平穩，人的腦部預測到其規律，不必再分析，就能夠讓人感到放鬆、舒適。（資料圖片）