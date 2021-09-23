鴿絕育僅治標 禁餵飼增罰則治本

都市野鴿群聚造成滋擾，漁護署決定試驗對野鴿餵飼避孕藥，冀長遠控制野鴿繁殖。但為野鴿絕育僅治標，治本之道是應禁止市民餵飼野鴿，透過加強宣傳教育，並應提高罰則以收阻嚇作用，才有望減少人鴿衝突。

漁署展2年試驗 放避孕飼料

為免野鴿氾濫，漁護署日前宣布，已在中西區、九龍城和西貢3個區展開為期兩年野鴿避孕藥試驗計劃，委託承辦商每天在特定時間於野鴿聚集地點，餵飼塗上尼卡巴嗪（Nicarbazin）的飼料，評估避孕藥對減少野鴿的成效。

野鴿群聚，遺下一地雀糞，並在民居築巢，造成環境衞生問題，更可能有散播禽流感風險，對居民造成滋擾，以致近年多區經常發生虐殺野鴿事件。

私下透過設陷阱捕殺或毒殺野鴿絕不人道，且屬違法行為，漁護署今次參考意大利、西班牙和新加坡的經驗，以避孕方法入手是值得肯定。根據外地經驗，此舉令野鴿數量在一年後下跌50%，缺點是須長期餵避孕藥飼料，否則一停藥，野鴿數量便會反彈。

事實上，世界多地也同樣面對野鴿氾濫成災，大家都各出奇謀應對，包括豢養獵鷹，或以超聲波來驅趕野鴿（見表）。

但這些方法都是治標不治本，都市野鴿變成社會問題，究其原因是人類胡亂餵飼，令野鴿食髓知味，天天飛來，最終失去覓食能力。意大利威尼斯聖馬可廣場餵鴿曾是遊客必做的打卡動作，但野鴿在廣場和附近聖馬可大教堂隨處便溺，雀糞不但難以清理，更有礙觀瞻，其中尿酸更侵蝕古建築的雕像和外牆，迫使當局在2008年禁止餵鴿，違者最高可被罰款700歐元（約6,388港元），再餵以避孕藥飼料，令野鴿為患得以緩解。

在香港，野鴿問題跟野猴和野豬闖入民居一樣，肇因是一些愛心氾濫的市民胡亂餵飼有關，令牠們變得不怕人，為求覓食而滋擾居民。因此當局須加強宣傳教育，勸喻市民切勿亂餵野鴿和野生動物。

星出重拳 餵鴿初犯罰近3萬

本港現時沒法例規管餵飼野鴿，當局只能以地上遺下飼料，向相關人士控以違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》發出罰單，但罰款僅1,500元，難起阻嚇作用。新加坡去年修例，對初犯餵野鴿和野生動物的罰款由500坡元（2,880港元）增至5,000坡元（28,800港元），再犯加倍至1萬坡元（逾5.7萬港元），以增阻嚇力。

市民出於愛心，大可收養流浪貓狗，但切勿餵飼野生動物，因對動物、對市民以至整體環境，都有負面影響，尤其是當前新冠疫情未止，倘再爆發禽流感，將對公共醫療系統構成重壓，為己為人，請勿餵飼野生動物。

▲ 漁護署展開為期2年的野鴿避孕藥試驗計劃，但要減野鳥繁殖，還須市民自制，切勿餵飼野生動物。（漁護署圖片）