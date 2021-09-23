建構全渠道能力 減供應鏈中斷風險

中美兩國的貿易衝突目前仍未見緩和，加上於2019年末爆發新冠肺炎大流行持續至今，病毒不斷變種，令疫情未知伊於胡底，動盪的年代給全球供應鏈管理帶來了新挑戰。然而，通過積極主動的機制，企業可以最大限度地減少中斷的影響和規模，去迴避或減少受到的損害。筆者在下文中將詳細對此作出闡釋。

貿戰+疫情 供應鏈管理新挑戰

2019年中美貿易戰爆發後不久，英國研究及諮詢公司Gartner對990名企業供應鏈專業人士進行了一項「供應鏈未來調查」（Future of Supply Chain Survey），當時三星和Fitbit等品牌至少已經停止部分中國工廠的營運。毫不意外地，調查表明中國不再是就業增長冠軍，這個頭銜已經為印度和墨西哥所佔，這兩國也被視為勞動力大國。在供應鏈設施（如製造基地、配送中心等）大規模遷移到印度、越南、泰國等國家的過程中，新冠疫情爆發了。

這場疫情給全球社會帶來全新的挑戰。在美國各地，關鍵的醫療用品如口罩、檢測試劑盒、呼吸機，甚至藥品等短缺，民眾爭相搶購。大多數美國人在疫情前並沒有意識到，這些基本醫療用品大部分是在其他國家進行生產。可以說，或許美國前總統特朗普在疫情前高呼美國製造業回流，力促國內製造的發展策略是正確的；如果口罩和鼻咽拭子在其鼓勵製造的名單上，這將是一個更有效的論點！Gartner在2020年進行的另一項調查顯示，疫情以及關鍵原材料和零部件短缺，分別成為供應鏈風險的第一和第二位，而貿易戰僅排在第四位，緊隨其後為網絡安全問題。

多元配置 對冲潛在風險

筆者認為，全球企業或組織必須重新考慮供應鏈管理，以應對疫情帶來的供應鏈挑戰。筆者於下文就3個突出領域，提出個人的觀察和分析。然而，目前令人沮喪的是，全球性干擾比以往更頻繁，而一家公司能夠在市場激烈動盪中倖存下來，原因可歸結為其自主性處理風險的能力。

很顯然，沒有任何企業或個人能夠預測到如新冠肺炎般如此大規模和持續的疫情，但總有一些企業能夠快速有效地作出反應，因為它們一直在積極準備應對不可預見的干擾供應鏈潛在風險。

本質上，我們應該對所有干擾供應鏈的風險進行某種對冲，以免受到疫情等突然中斷的干擾，而一個直觀的策略是，至少擁有兩種類型的供應鏈。企業應該開發一個快速和具「超級反應性」（super-responsive supply）的供應鏈，以及位於不同地區、具成本效益的供應鏈，這種對冲可以保護企業，免受市場或供應驅動的商業環境變化所影響。供應鏈應有多種渠道，而不是獨沽一味，每個渠道需要擁有不同的操作特性。這種方法非常適用於經歷不同階段生命周期的產品，而在經濟停擺期間，這比依賴單一供應渠道更有效。

雙渠道經營 減疫下封城影響

據Gartner的調查指出，排名前六位的顛覆性和重要數碼技術為--

一、人工智能；二、大數據分析；三、機器學習；四、物聯網（IoT）；五、高級機器人；六、機器人流程自動化。

盡管先進的機器人技術和機器人過程自動化並非排於首位，但它們在疫情期間卻非常重要。亞馬遜和阿里巴巴等在綫巨頭公司，無疑已經擊敗了其綫下競爭對手；甚至在疫情前，這些企業就已經積極投資，以實現倉庫和配送業務自動化。當中所帶來的直接好處固然毋庸置疑，但卻很少有人能預計到，這樣做意味亞馬遜和阿里巴巴在疫情封城期間，因工人短缺而遭受的損失要少得多，自動化減輕了社交隔離政策的負面影響。

從廣義上來說，綫上綫下雙渠道的執行能力，可以看作是另一種對冲策略。除了傳統的實體經營渠道外，還有一個從零售到交付的點到點在綫渠道，客戶在家中便可以下單，貨品將直接送到家門口。在如疫情般的困難時期，這個渠道將能夠接管綫下渠道的所有定單。

除了實體供應鏈外，還必須考慮與市場情報相關的信息。大數據分析是另一個主動策略，因為它可以讓企業及早發現市場異常，畢竟管理供應鏈之主要目的，是以無縫方式滿足客戶需求，企業愈早發現市場異常，就可以愈早採取行動調整供應，有效應對風險衝擊。

善用大數據 及早應對市場異常

只有少數公司，如香口膠製造商箭牌（Wrigley），可以靠單一產品維持長時間的成功。憑藉狹窄的產品綫，企業能夠更加集中精力和資源，管理少數庫存項目。然而，大多數零售商、分銷商和製造商要處理過千甚至過萬計的庫存單位（SKU），例如一家典型的7-11商店便平均擁有大約3,000個SKU，具體數字取決於當地客戶的需求。可以想像，監控如沃爾瑪這樣的零售巨頭所有SKU的需求模式，是一項艱鉅任務，因為當中的行為在大部分時間都是動態，在疫情期間更是如此。

作為世界上最大的零售商，沃爾瑪每小時收到超過100萬筆客戶交易。能夠捕獲、存儲、滙總和分析數據，使信息迅速變成智能，此舉至關重要，管理者能夠為產品分類和庫存作出最佳決策和及時應對，是沃爾瑪競爭力的關鍵。筆者預計，通過大數據分析，了解和掌握疫情期間的客戶行為變化是暫時性還是永久性，對於如沃爾瑪般的企業來說，是必不可少的。

總的來說，過去幾年見證了數十年來最嚴重的市場動盪，任何企業或組織都不能倖免。筆者在本文中提出的觀點，指出在供應鏈中建立主動機制的重要性，如此全球供應鏈就不會因動盪完全癱瘓，營造出一個可以持續運作的空間。

▲ 通過積極主動的機制，企業可以最大限度地減少供應鏈中斷的影響和規模，減少損失。（新華社資料圖片）