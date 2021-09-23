蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力

據外媒報道，蘋果（Apple）正研究協助診斷抑鬱症與認知能力下降的技術。如技術研發成功，可進一步擴展蘋果的健康產品系列。

《華爾街日報》引述消息指，蘋果將利用iPhone整合一系列的感測器數據，包括移動

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