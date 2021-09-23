蘋果傳研iPhone 檢測抑鬱症認知力 行政人員版 2021/09/23 分享： 據外媒報道，蘋果（Apple）正研究協助診斷抑鬱症與認知能力下降的技術。如技術研發成功，可進一步擴展蘋果的健康產品系列。 《華爾街日報》引述消息指，蘋果將利用iPhone整合一系列的感測器數據，包括移動 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 今日 新Kindle Paperwhite 充電一次用10周 4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 2021/09/22 4款iPhone更新iOS 15 惟電池續航力降 Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 2021/09/22 Nokia下月發布會 料板腦5G中階手機登場 Google書籤功能 本月底終止服務 2021/09/21 Google書籤功能 本月底終止服務 微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 2021/09/21 微軟Surface Duo 2 新手機料支援WiFi 6 Apple iPhone 抑鬱症