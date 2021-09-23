「FriendsWithYou」萌角聚西九 宣揚愛與和平

疫情放緩，黛安放假時都想去空曠嘅地方欣賞藍天白雲或夕陽夜景。公關姊妹話，最近旅發局與國際藝術家Samuel Borkson及Arturo Sandoval lll組成嘅FriendsWithYou合作，將多個可愛嘅大型藝術裝置帶來香港，即日起至下月14日，喺西九文化區藝術公園同大家見面。

「FriendsWithYou」創作嘅角色都係宣揚愛、和諧與和平，夠晒正能量，每個圓圓嘅、笑臉迎人嘅角色都好可愛，當中闊15米、高10米嘅白雲Little Cloud，就似一朵會笑嘅白雲；新角色Rainbow Worm同Jelly亦係首次嚟香港同大家見面。入場前最好先【按此】瀏覽FriendsWithYou專頁，睇下輪候情況。

同時尖沙咀太空館亦會化身做巨型「微笑菠蘿包」，蛋形外牆貼上「FriendsWithYou」角色嘅招牌笑臉，打卡真係好靚㗎！

FriendsWithYou裝置開放時間

今日（23日）︰4:00pm至9:30pm

明日（24日）至10月14日︰11:00am至9:30pm

*最後入場時間為9:00pm

本文轉載自《晴報》