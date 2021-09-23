7仔Mövenpick雪糕 5件只售$100 行政人員版 04:00 2021/09/23 分享： 雖然過咗中秋節，但天氣仲係好熱，冰凍甜品仍然好受歡迎，黛安收到風，即日起至26日，去7仔買Mövenpick雪糕100亳升（各款），5件只需$100！Mövenpick雪糕口味眾多，趁住7仔有優惠，可以買齊各款口味啦。優惠只適用於香港店舖，貨品數量有限，售完即止。詳情請參閱店內宣傳。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - Pacific Coffee再辦Art Jamming 邊歎咖啡邊交流創作 今日 Pacific Coffee再辦Art Jamming 邊歎咖啡邊交流創作 八卦名利場 - 「我就是我」計劃 冀消除精神問題污名化 今日 「我就是我」計劃 冀消除精神問題污名化 八卦名利場 - 「FriendsWithYou」萌角聚西九 宣揚愛與和平 今日 「FriendsWithYou」萌角聚西九 宣揚愛與和平 八卦名利場 - 嘉禾MegaBox 周一至五成人票低至$50 2021/09/21 嘉禾MegaBox 周一至五成人票低至$50 八卦名利場 - 元気寿司屋太君德德登場 陪大家歎壽司 2021/09/21 元気寿司屋太君德德登場 陪大家歎壽司