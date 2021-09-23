Pacific Coffee再辦Art Jamming 邊歎咖啡邊交流創作 行政人員版 04:00 2021/09/23 分享： Pacific Coffee與本地社企ADAM藝全人將再度合辦Art Jamming，以「塑膠彩創藝」為主題，今個星期五（24日）至26日共有6場工作坊，參加者可以邊歎咖啡邊畫畫，同時可與展能藝術家交流心得，更可支持本地展能藝術發展㖭。 工作坊會喺聯合鹿島大廈嘅Pacific Coffee舉行，報名詳情【按此】。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 「我就是我」計劃 冀消除精神問題污名化 今日 「我就是我」計劃 冀消除精神問題污名化 八卦名利場 - 7仔Mövenpick雪糕 5件只售$100 今日 7仔Mövenpick雪糕 5件只售$100 八卦名利場 - 「FriendsWithYou」萌角聚西九 宣揚愛與和平 今日 「FriendsWithYou」萌角聚西九 宣揚愛與和平 八卦名利場 - 嘉禾MegaBox 周一至五成人票低至$50 2021/09/21 嘉禾MegaBox 周一至五成人票低至$50 八卦名利場 - 元気寿司屋太君德德登場 陪大家歎壽司 2021/09/21 元気寿司屋太君德德登場 陪大家歎壽司