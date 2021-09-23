Pacific Coffee再辦Art Jamming 邊歎咖啡邊交流創作

Pacific Coffee與本地社企ADAM藝全人將再度合辦Art Jamming，以「塑膠彩創藝」為主題，今個星期五（24日）至26日共有6場工作坊，參加者可以邊歎咖啡邊畫畫，同時可與展能藝術家交流心得，更可支持本地展能藝術發展㖭。

工作坊會喺聯合鹿島大廈嘅Pacific Coffee舉行，報名詳情【按此】。

本文轉載自《晴報》