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Pacific Coffee再辦Art Jamming 邊歎咖啡邊交流創作

行政人員版 04:00 2021/09/23

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Pacific Coffee與本地社企ADAM藝全人將再度合辦Art Jamming，以「塑膠彩創藝」為主題，今個星期五（24日）至26日共有6場工作坊，參加者可以邊歎咖啡邊畫畫，同時可與展能藝術家交流心得，更可支持本地展能藝術發展㖭。

工作坊會喺聯合鹿島大廈嘅Pacific Coffee舉行，報名詳情【按此】

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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