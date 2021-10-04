澳新銀行股票投資客戶群開始轉移至CMC Markets

全球領先的在線交易和機構平台技術解決方案供應商CMC Markets（以下簡稱“集團“或”CMC“），近日宣布澳新銀行集團（ANZ）價值2500萬澳元的股票投資客戶群開始正式轉移至CMC Markets。



本次交易將涉及超過五十萬個賬戶數的澳新銀行股票投資客戶的轉移，總資產超過450億澳元。 2500萬澳元的對價將由集團現有現金流提供資金。在我們看到零售股票經紀服務需求上升之際，該交易是CMC全球業務和澳大利亞市場持續多元化的又一重要步驟。



隨著這筆交易的進行，CMC與澳新銀行現有的白標技術合作夥伴關係將宣告結束，此次合作關係見證了 自2018 年以來， CMC 的交易技術給澳新銀行的股票投資業務始終帶來的強大支持。現有的白標合作夥伴關係在 2021英國財年期間為 CMC 創造了 價值3950 萬英鎊的淨交易收入。 CMC的交易平台將為客戶提供一系列目前澳新銀行無法提供的額外福利，其中包括使用經過改進的、市場領先的移動應用程序以及互補的交易教育工具和在線交易資源。在客戶群轉移過渡後，澳新銀行股票投資的客戶將受益於四個主要國際市場和澳大利亞當地市場的較低經紀費用，並將讓 CMC 有機會從其擴大的客戶群中獲得更大的市場價值。



該交易進一步確立了 CMC 作為澳大利亞市場金融技術領導者的地位，並消除了圍繞現有澳新銀行白標合作夥伴關係有限期限的不確定性。該交易預計需要 12 至 18 個月才能完全完成客戶轉移過渡。

CMC Markets首席執行官 Lord Cruddas表示：

“此次交易是我們創建非槓桿投資平台戰略的一部分，也是我們公司長期目標的重要一步。 隨著新合作的擴大和發展，我們將能夠直接向我們的客戶提供更多產品，包括第三方基金和稅務業務。 這是邁向 CMC 收益多元化的又一步，是我們在英國推出新的投資平台上錦上添花的一筆，也是對我們在核心地區業務戰略的適當調整。”



“我想藉此機會向我們的新股票投資客戶表示熱烈歡迎，並感謝我們在澳新銀行的同事，我們在過去三年中與他們的密切合作，永遠將客戶的需求放在首位。”

關於CMC Markets

CMC Markets成立於1989年，現已擴展到全球13個國家，並成為超過100萬全球客戶的信賴的經紀商。僅在過去的兩年中，CMC Markets就贏得了50多個全球獎項，以表彰其致力於個性化、物有所值的客戶服務及技術與創新。

（資料由客戶提供）