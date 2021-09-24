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歐化傢俬立足香港45年誌慶 周年大抽獎巡禮

副刊版 2021/09/24

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講到香港傢俬店的龍頭品牌，歐化總是首選，皆因店舖面積大選擇夠多。歐化傢俬始創於1975年，那年頭香港經濟飛躍，「歐化」二字正象徵中產以至豪門階層開始追求生活品味，它乃本港第一所代理歐洲各國名牌的傢俬連

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