歐化傢俬立足香港45年誌慶 周年大抽獎巡禮 副刊版 2021/09/24 分享： 講到香港傢俬店的龍頭品牌，歐化總是首選，皆因店舖面積大選擇夠多。歐化傢俬始創於1975年，那年頭香港經濟飛躍，「歐化」二字正象徵中產以至豪門階層開始追求生活品味，它乃本港第一所代理歐洲各國名牌的傢俬連 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 at.home銅鑼灣1萬呎全新旗艦店 北歐風格傢俬家品獨家優惠 2021/08/27 at.home銅鑼灣1萬呎全新旗艦店 北歐風格傢俬家品獨家優惠 專訪Donatella Versace VERSACE HOME不要用太嚴肅的態度去過活 2021/07/30 專訪Donatella Versace VERSACE HOME不要用太嚴肅的態度去過活 家居裏的快樂聖誕 2020/12/18 家居裏的快樂聖誕 Calligaris 現代意式家具 2019/07/05 Calligaris 現代意式家具 Tom Dixon 打造黃金屋 2019/02/01 Tom Dixon 打造黃金屋 香港 歐洲 品牌 設計 展覽 德國 遊戲 意大利 電視 紅磡