Van Cleef & Arpels 鬧市中的魔幻森林

Van Cleef & Arpels被喻為是最富詩意的珠寶品牌，它的每一個設計，背後總是盛載着不同的浪漫故事，為大家製造了無限的幻想空間。上星期品牌更在繁忙的中環鬧市內建構出一個色彩繽紛而寧靜的魔幻森

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