Tory Burch踏入男鞋領域

一個新冠疫情淹至，除了超級時裝品牌可以倖免外，一些走中價位的輕奢品牌難免受到一定影響，來自紐約的Tory Burch亦首當其衝。不過，品牌沒有因為這場疫情而將業務停下來，反而靜觀其變，將項目慢慢推出市

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