Tory Burch踏入男鞋領域 副刊版 2021/09/24 分享： 一個新冠疫情淹至，除了超級時裝品牌可以倖免外，一些走中價位的輕奢品牌難免受到一定影響，來自紐約的Tory Burch亦首當其衝。不過，品牌沒有因為這場疫情而將業務停下來，反而靜觀其變，將項目慢慢推出市 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Lux Living 最新專欄文章 更多 Van Cleef & Arpels 鬧市中的魔幻森林 今日 Van Cleef & Arpels 鬧市中的魔幻森林 積家以經典電影 為Reverso系列賀壽 2021/09/17 積家以經典電影 為Reverso系列賀壽 日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術 2021/06/04 日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術 Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 2021/04/02 Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 2021/01/08 Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履 手袋 運動用品