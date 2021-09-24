塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 副刊版 2021/09/24 分享： 曾輝煌一時的巴黎著名地標「莎瑪麗丹百貨」自2005年起閉館改建，如今16年過去，各項計劃終於陸續重啟。當中LVMH集團旗下的「巴黎白馬莊園酒店」（Cheval Blanc Paris）正是亮點，她已於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 2021/09/03 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 2021/08/20 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 2021/08/06 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 2021/07/23 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 2021/07/09 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 酒店 設計 美食 法國 收購 海鮮 設計師 米芝蓮 巴黎 烘焙