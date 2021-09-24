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塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場

副刊版 2021/09/24

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曾輝煌一時的巴黎著名地標「莎瑪麗丹百貨」自2005年起閉館改建，如今16年過去，各項計劃終於陸續重啟。當中LVMH集團旗下的「巴黎白馬莊園酒店」（Cheval Blanc Paris）正是亮點，她已於

...

欄名 : Travel

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