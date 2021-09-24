跟隨共同富裕國策 解深層次矛盾

在8月中召開的中央財經委員會第10次會議上，中央強調要擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取替非法收入，形成中間大兩頭小的「橄欖型」分配結構，促進社會公平正義，使全體人民朝着「共同富裕」目標紮實邁進。

內地重視收入分配 減貧富懸殊

中國在近10年裏，致力成功滅貧減貧，經濟快速發展讓大部分人擺脫貧窮，但貧富懸殊仍然嚴重，新冠疫情令經濟停擺，更令貧富差距擴大，上層階級收入沒有受大影響，基層工資卻停滯不前，甚至下降。現時內地堅尼系數較20多年前有所回落，卻仍在0.46到0.47較高位徘徊，雖然比很多發展中國家為低，但仍高於歐洲經濟體。

近年內地高度重視收入分配，精準扶貧被列為「三大攻堅戰」之一，將共同富裕納入「十四五」規劃更是勢在必行。現時內地國民收入與財富差距有所上升，去年財富排名前1%居民佔總財富比例升至30.6%，高收入群體的人均可支配收入是低收入群體的10.2倍；而根據2017至2019年數據，中等收入群體收入平均按年上升6.3%，大幅低於低收入群體（9.3%）、高收入群體（7.9%）以及全國（7.1%）水平。低收入戶收入改善主要由於扶貧政策做得精準，但中等收入群體收入升幅減慢，有機會導致收入兩極化，加劇貧富懸殊。

中國地大物博，城鄉差距、地區差距以及行業差距均顯著存在，但隨着2008年以來，低保、惠農、社保和戶籍制度改革政策出台，令城鄉差距逐漸收窄；在不同行業方面，信息技術類型工資最高，農林牧漁業工資則最低，私營與非私營企業的行業收入分化亦較大。去年新冠肺炎疫情爆發，由初期影響經濟民生，到後來各大央行以大規模貨幣及財政政策刺激市場，推動了各地股市和樓市，致使全球GDP雖然出現負增長，財富總值卻上漲7.4%，家庭財富快速增長，但亦加劇財富分布不均。

內地在改革初期，勞動話語權較弱，資本的話語權較強，為了「做大蛋糕」，先讓一部分人富起來為基本走向；到現時隨着老年化社會到來，人口紅利漸遠，勞動短缺、資本過剩，勞動話語權上升，提高勞動人口在國民收入分配中的份額，令中產能感受到經濟繁榮，對國家整體而言是有百利而無一害。相反，在部分西方資本主義國家，政策向富商及高收入人士傾斜，政府亦缺乏大刀闊斧改善貧富懸殊的決心和勇氣。中國能在此時此刻砥礪前行，堅決推行「共同富裕」穩定社會大方向，足證偉大的管治決心。

平衡資本市場 紓港房屋短缺

香港堅尼系數較內地更高，多年來的政策並沒有足夠力度解決貧富懸殊的問題，這源於特區政府嚮往小政府大市場、積極不干預等政策，政府支持高地價政策，亦是造成堅尼系數高企的原因之一。中央督促特區政府要務實及堅定不移解決貧富懸殊、房屋等深層次矛盾，特首亦在今次施政報告公眾諮詢重提「分拆運輸及房屋局」。

土地及房屋問題這個老大難，歷屆政府也抓不住根源所在，在本港這個根深蒂固的資本主義社會進行大改革難度極高，但現時中央出手令本港政局平穩，來屆政府施政必會更順暢。在這30年一遇的大環境，平衡新時代的中國特色社會主義，以及殖民時代遺留的資本主義市場，才是問責官員最應處理的政治思想問題。

（文章只代表個人立場）

▲ 香港堅尼系數較內地更高，多年來的政策並沒有足夠力度解決貧富懸殊的問題。（資料圖片）