兒童做家務 健身兼培養責任感

美國最新調查顯示，疫下兒童肥胖問題加劇，香港亦面對同樣問題，究其原因是減少體能活動，又多吃不健康食物。疫下讓兒童到遊樂場玩耍是不現實，家長盡量安排子女做一些簡單運動之餘，亦可讓他們幫手做家務，既可燒脂，又可訓練其責任心，並要改變飲食習慣，讓他們身心健康成長。

疫下上網課 少戶外活動增磅

美國疾控中心（CDC）在查閱逾43萬名兒童的醫療紀錄，發現截至去年8月，肥胖兒童比率增至22%，比前年的19%為高；嚴重肥胖兒童全年體重增幅，由前年的4公斤增至去年6.6公斤；中度肥胖兒童則由3公斤增至5.5公斤，而向來體重適中的兒童也增重1公斤。

香港衞生署本月初公布的調查顯示，逾5成中小學生體能活動減少，令超重和肥胖問題有轉差迹象，初小生的肥胖比率由疫前約14%增至逾20%，而中一生亦由約21%增至24%。專家指，兒童過胖長遠會增加患癌、心血管病等慢性病風險。

全球不少兒童疫下體重大增，與學校停課，在家上網課，卻又減少戶外活動和體能活動有關，加上不少家庭多了叫外賣，過度攝取高糖高鹽高脂食物，令體型暴脹。

衞生署建議，學生每天進行最少1小時中等至劇烈強度的體能運動。盡管本港疫情受控，但家長或擔心公眾遊樂場設施未經消毒，未必放心讓子女遊玩。即使學校復課，但大多是半日課，即使上體育課，也只可進行低強度體能運動。

如何讓兒童在安全情況下多做運動，家長須靈活變通，若有單車的話，可讓孩子踩單車而毋須擔心與人共用單車；沒有單車的話，可陪同孩子到公園跑步、多行樓梯。即使不到戶外做運動，也可以在家中做一些伸展活動。

吸塵抹地15分鐘 耗34卡路里

家長也可按孩子年齡幫手做一些簡單家務（見表），如洗碗、吸塵和抹地，尤其是吸塵和抹地牽涉肢體伸展，做15分鐘可燒脂34卡路里。

美國Good Housekeeping Institute和澳洲育兒網站Raising Children Network都指，讓孩子做家務，透過參與明白到自己是家庭的一分子，有義務作出貢獻，從而自小培養責任心，以及與人分工合作的重要性，更有助改善親子關係。長達近80年的哈佛大學研究也發現，孩子自小做家務，讓他們辦事較有組織和大局觀，懂得如何將一件工作分拆成幾個小程序，長大後成為成功專業人士機率較高。

此外，家長也要正視孩子的飲食，盡量自小教導他們少飲含糖飲品，少攝取高脂高鹽食品，保持均衡飲食，這樣才有健康體魄應對未來挑戰。

▲ 疫下安排子女幫忙抹地，既可培養他們的責任感，又可助消耗卡路里。（資料圖片）