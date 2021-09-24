曾幾何時，旅遊是日常份內事，可以到世界各地東奔西跑，不僅東西吃盡，更吃盡西東。今日便只能靠回憶以慰愁思。

日本橋是東京中央舊區，也是當地居民的美食集中地（其實整個日本都是），疫前一年，有緣跟好友Kenny遊日本，他是日本通，香港人留學日本精通語言外，更有生意來往，人脈廣，搵食門路自然闊。

老店建於一九二八年，建築風格、聲音氣味都表現出其百年歷史，吱吱作響的樓梯，觸手清涼的古木，但最誘人還是那股肉香。坐進全日式房間，身穿和服的招待員，帶着微笑和熱茶招呼，這是日山和牛總店，由賣高級國產黑毛和牛起家，隨後才相繼經營餐廳，在日本盛享美譽。這裏沒有餐牌，唯一選擇是壽喜燒或涮鍋，牛肉只會供應最好貨色，而其他配菜也是。我們選壽喜燒，粉紅A5品質和牛布滿雪花脂肪，第一片壽喜燒醬汁伴着鮮蛋蘸，不用三十秒已扒了大半碗米飯，意猶未盡之際，第二片已出現面前，這次是伴着粉絲和豆腐，可以吃得慢點，細嚼享受溶在口腔的肉香，本來兩塊是例牌，惟實在忍不住，各人都要求加追。

若不想往事只能回味，現今可考慮去沙田瀝源橋，這間日本名店已進駐離瀝源橋不遠的商場，醫生剛去探討，除老店及和服欠奉外，其餘一切仍能保持總店風範。

從日本橋到瀝源橋，目的都是尋找美味。